Чубаров закликав Зеленського підняти питання Криму на нормандській зустрічі
|12:45 30.11.2019
|Крым
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав президента України Володимира Зеленського підняти тему Криму на нормандському саміті в Парижі.
Про це він написав у Facebook, повідомляє День.
"Мене дуже турбує те, що останніми тижнями президент України Володимир Зеленський припинив публічно говорити про свій намір порушити тему деокупації Криму під час зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі", - зазначив Чубаров.
Глава Меджлісу закликав Зеленського наполягати на "повному відновленні територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та прилеглі акваторії Чорного і Азовського морів".
Чубаров переконаний, що Зеленський повинен чітко сказати: "Крим і Донбас повертаються разом".
"Я знаю, що якщо під час саміту президентом України публічно і на весь світ не буде оголошена позиція України щодо тимчасово окупованого Криму, це може стати початком територіальної дезінтеграції України", - написав Чубаров.
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