Українська сторона узгодила з представниками Росії проєкт протоколу на розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2020 рік.

Про це з посиланням на інформацію Державного агентства рибного господарства України (ДАРГ) повідомляє UA: Крим, передає Укрінформ.

Зазначається, що квоти були узгоджені в рамках засідання українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі, що відбулося 13 листопада в Бердянську. Документ підписав голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.

“Наразі Державне агентство рибного господарства України очікує на отримання вищезгаданого документа через офіційні канали”, - заявили у відомстві.

Як повідомлялося, в Міністерстві енергетики та захисту довкілля 11 листопада заявили, що у 2019 році Україна через дипломатів отримала офіційне запрошення від Росії з пропозицією провести переговори і підписати протокол щодо використання природних ресурсів у 2020 році в Азовському морі.

У міністерстві стверджували, що непідписання відповідного протоколу сприятиме зростанню незаконного вилову водних біоресурсів в Азовському морі та знизить показники вітчизняної риболовної галузі.

Також зазначалося, що без підписаного протоколу Україна втратить правові підстави для встановлення лімітів на вилов біоресурсів у басейні Азовського моря, а РФ зможе звинуватити Україну в невиконанні норм міжнародного законодавства.