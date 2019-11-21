Окупанти відправили двох кримських татар на примусову психіатричну експертизу

21:10 29.11.2019   Крым

Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група) Рустема Сейтхалілова не привезли на засідання "суду" в окупованому Криму. 

Він перебував на психіатричній експертизі. Примусово провели психіатричну експертизу й іншому фігуранту цієї "справи" Ремзі Бекірову. Як пише Укрінформ, про це повідомляє у Facebook Кримська солідарність, посилаючись на адвоката Костянтина Рустемова.

«Мій підзахисний Сейтхалілов Рустем не був доставлений на судове засідання і не брав участі по відеоконференцзв'язку, тому що він перебував у медичному закладі на проходженні психіатричної експертизи, призначеної слідчим», - повідомив адвокат Костянтин Рустемов.

У Кримській солідарності нагадали, що в п'ятницю, 29 листопада 2019 року, відбувся так званий суд у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга сімферопольська група) щодо Яшара Муедінова, Рустема Сейтхалілова, Акима Бекірова, Сейтвелі Сейтабдієва з розгляду апеляційної скарги на продовження їм запобіжного заходу.

Аналогічне рішення про проведення примусової психіатричної експертизи напередодні було винесено щодо іншого фігуранта цієї справи Ремзі Бекірова, повідомляє Кримська правозахисна група.

Як повідомляв Укрінформ, 27 березня 2019 року в будинках кримських татар пройшли масові обшуки, в ході яких були заарештовані 24 кримських татарина, в тому числі Рустем Сейтхалілов і Ремзі Бекіров. Вони обвинувачуються за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ, їм загрожує близько 20 років позбавлення волі.



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