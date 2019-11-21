Крымский курорт Mriya Resort & SPА признан лучшим в мире
|21:00 29.11.2019
|Крым
Комплекс Mriya Resort & SPА получил гран-при в номинации World's Leading Travel Management & Development Company 2019 («Ведущая мировая управляющая компания в сфере туризма и индустрии гостеприимства»).
Победителей ежегодной международной премии World Travel Awards 2019 назвали накануне в ходе торжественной церемонии, которая состоялась в городе Оман, пишет Крыминформ.
Помимо победы в этой номинации курорт был признан лучшим в трех других категориях: World's Leading Wellness Resort 2019 («Ведущий мировой оздоровительный курорт»); World's Leading Luxury Family Resort &Villas 2019 («Ведущий мировой семейный курорт с виллами класса люкс»); World's Leading Leisure Resort 2019 («Ведущим мировой курорт для отдыха»).
В настоящее время — это первый и единственный "курортный комплекс России", который ежегодно собирает самые престижные мировые награды.
Mriya Resort & SPA — санаторно-курортный комплекс, расположенный на южном побережье оккупированного Россией Крыма. Курорт был построен в 2014 году по проекту известного британского архитектора Нормана Фостера. За 5 лет работы он удостоился более 23-х мировых и европейских наград в сфере индустрии гостеприимства. Комплекс отвечает мировым стандартам и предоставляет сервис высокого уровня. Тем самым, масштабы Mriya Resort& SPA куда больше, чем просто семейный отдых на море. Деятельность комплекса ориентирована на развитие внутреннего туризма и привлечение внимания туристов к отдыху на аннексироволитанном полуострове.
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