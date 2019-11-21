Пропагандистське ЗМІ RuBaltic.Ru анонсувало проведення в рамках 12-й сесії форуму з питань меншин, який проходить у Женеві під егідою Ради ООН з прав людини, так званого "круглого столу" "Російськомовні в Прибалтиці і на Україні: дискримінація меншин".

Про це у Facebook повідомив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, передає УНН.

"Російські провокації на Форумі з питань меншин тривають, та маємо новий фейковий антиукраїнський захід спецслужб агресора в Женеві. Пропагандистське "видання" RuBaltic.Ru анонсувало сьогодні проведення "в рамках заходу" так званого "круглого столу" "Російськомовні в Прибалтиці і на Україні: дискримінація меншин" із зрозумілою метою. Але цинізм та брехня полягають у тому, що цей "круглий стіл" не є та не може бути заходом на полях Форуму", - написав Бабін.

З його слів, усі справжні заходи на полях, в рамках або під егідою Форуму, які можуть організувати за встановленою процедурою структури перераховані у офіційній програмі.

"Звісно там "круглого столу" роспрапагандистів не вказано. Отже з аналогічним успіхом креативні "експерти" RuBaltic.Ru можуть провести свій "захід" десь у наливайці в неблагонадійному районі Женеві або прямо в постпредстві РФ в ООН, щоб перебувати в комфортному оточенні. З тим же медійним, політичним та правовим результатом", - додав він.

Нагадаємо, раніше на сесії форуму члени української делегації завадили виступу так званого "представника Криму" Руслана Бальбека.

Напередодні Бабін повідомив про участь Бальбека та інших так званих "представників Криму" на форумі.

Коментуючи цю інформацію, у МЗС України повідомили, що представники окупаційної адміністрації тимчасово окупованої РФ території України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також так звані "депутати" від окупованого Криму не можуть брати участь в міжнародних заходах у складі офіційних делегацій РФ.