Представлен первый собранный в Турции вертолёт Black Hawk / Фото

20:30 29.11.2019   Турция

Компания Turkish Aerospace торжественно представила первый собранный в Турции вертолёт Т-70 Black Hawk. 

Согласно контракту, подписанному в 2016 году, турецкая госкомпания авиационной и космической промышленности (TUSAŞ) совместно с Sikorsky Aircraft в течение десяти лет выпустит 109 вертолётов Black Hawk модификации T-70, пишет ghall.com

Сумма контракта составила $3,5 млрд. 

Вертолёты планируется передать жандармерии, сухопутным войскам, ВМС, ВВС, войскам специальных операций, а также управлению лесного хозяйства Турции. 

Кроме того, в контракт включен опцион на 600 вертолётов общей стоимостью порядка $20 млрд с возможностью поставки их третьим странам. 

В Турции Black Hawk будет производиться в двух модификациях: Т-70 и S-70 International. Вертолёт Т-70 является модификацией экспортной версии UH-60 Black Hawk, которая называется S-70 International и разработана компанией Sikorsky Aircraft специально для Минобороны Турции. Машина может развивать скорость до 361 км/ч, совершать полёты на расстояние до 2200 км (с подвесными топливными баками) и перевозить 11 полностью экипированных бойцов или груз массой до 1,2 т. 

В зависимости от модификации Т-70 может нести различное вооружение, включая управляемые и неуправляемые ракеты, автоматические пушки и пулемёты.



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