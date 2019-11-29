Компания Turkish Aerospace торжественно представила первый собранный в Турции вертолёт Т-70 Black Hawk.

Согласно контракту, подписанному в 2016 году, турецкая госкомпания авиационной и космической промышленности (TUSAŞ) совместно с Sikorsky Aircraft в течение десяти лет выпустит 109 вертолётов Black Hawk модификации T-70, пишет ghall.com.

Сумма контракта составила $3,5 млрд.

Вертолёты планируется передать жандармерии, сухопутным войскам, ВМС, ВВС, войскам специальных операций, а также управлению лесного хозяйства Турции.

Кроме того, в контракт включен опцион на 600 вертолётов общей стоимостью порядка $20 млрд с возможностью поставки их третьим странам.

В Турции Black Hawk будет производиться в двух модификациях: Т-70 и S-70 International. Вертолёт Т-70 является модификацией экспортной версии UH-60 Black Hawk, которая называется S-70 International и разработана компанией Sikorsky Aircraft специально для Минобороны Турции. Машина может развивать скорость до 361 км/ч, совершать полёты на расстояние до 2200 км (с подвесными топливными баками) и перевозить 11 полностью экипированных бойцов или груз массой до 1,2 т.

В зависимости от модификации Т-70 может нести различное вооружение, включая управляемые и неуправляемые ракеты, автоматические пушки и пулемёты.