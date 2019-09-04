"Аэрофлот" планирует получить пять SSJ-100 до конца 2019 года
|20:15 29.11.2019
|Россия
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует до конца года взять в лизинг пять самолетов Sukhoi Super Jet-100.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании.
"Советом директоров одобрена сделка аренды пяти самолетов регионального класса SSJ-100. Сделка должна быть совершена с соответствующим арендодателем, определяемым по результатам конкурентных процедур. Запланированный срок поставки каждого воздушного судна (с возможностью переноса/продления срока поставки) - IV квартал 2019 года", - отмечается в сообщении компании по итогам заседания совета директоров компании.
На данный момент в парке группы "Аэрофлот" 49 самолетов SSJ-100.
Что касается планов на 2020 год, то компания намерена начать эксплуатацию самолетов Airbus A350. Всего планируется, что в парк поступит 11 таких самолетов до конца 2020 года. Всего же в 2020 году парк группы "Аэрофлот" будет расширен до 398 самолетов.
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