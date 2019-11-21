В Росгвардии заявили, что "Артек" плохо защищен от террористов

20:00 29.11.2019   Крым

Требования антитеррористической безопасности в международном детском центре "Артек" в оккупированном Крыму не соответствуют нормам закона по ряду направлений.

Об этом заявил командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ Олег Козлов в пятницу, 29 ноября, пишет Интерфакс.

"Состояние антитеррористической защищенности "Артека" не соответствует требованиям действующего законодательства в области противодействия терроризму. Несмотря на проведенные мероприятия, остается целый ряд проблемных областей", - сказал Козлов.

Он отметил, что требованиям антитеррористической защищенности не соответствует ограждение по периметру центра, который не оснащён техническими средствами охраны. Также не оборудованы техническими средствами места несения службы охраны.

"Наличие на территории объекта частного жилищного фонда и маршрута общественного транспорта осложняет проведение контрольно-пропускного режима, а также снижает защищенность детского центра", - добавил Козлов.

Он уточнил, что на территории "Артека" также постоянно выходят из строя инженерно-технические средства охраны, а их обслуживание происходит несвоевременно.



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