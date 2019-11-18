Экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и еще несколько лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» были задержаны во время протестной акции у Национальной парламентской библиотеки в центре Тбилиси.

Об этом сообщают Новости Грузии со ссылкой на Общественное телевидение.

Уже более двух недель в Тбилиси не прекращаются протесты, вызванные провалом избирательной реформы. Сегодня лидеры оппозиции и гражданские активисты планировали пикетировать парламент, однако члены парламентского большинства пришли на работу за три часа до начала заседания законодательного органа.

Из-за неожиданного изменения графика депутатов правящей партии «Грузинская мечта», протестующие решили провести пикет у Национальной библиотеки, которая находится примерно в 300 метрах от парламента. Сегодня вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани проводит там мероприятие, посвященное защите прав ребенка.

Чтобы встретить главу Минюста «коридором позора», демонстранты провели шествие от парламента к библиотеке, однако примерно в сотне метров колонну остановил кордон полиции. Оппозиционеры требовали от правоохранителей освободить проезжую часть. Они заявляли, что сотрудники выполняют «преступный приказ», ограничивая их право на свободу собраний и передвижения. В адрес главы департамента патрульной полиции Важи Сирадзе протестующие кричали «Раб».

Ситуация обострилась, когда Цулукиани прибыла на мероприятие. Участники акции пытались пододвинуть кордон, чтобы подойти ближе к входу в библиотеку. Именно в этот момент полицейские задержали Гиги Угулава. Помимо Угулава, полиция вывела с акции депутатов парламента от «Европейской Грузии» Георгия Канделаки и Ираклия Абесадзе, а также нескольких активистов. Всех их усадили в патрульные машины и увезли в неизвестном направлении.

В настоящее время в библиотеке Цулукиани проводит мероприятие, посвященное 30-летию Конвенции ООН по правам ребенка. На днях глава Минюста заявила, что она, как и многие мажоритарные депутаты парламента была против изменения смешанной системы парламентских выборов на пропорциональную (по партийным спискам).

Здание библиотеки оцеплено полицией, протестная акция продолжается.