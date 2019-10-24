«Курорты Крыма» приняли более 36 тысяч отдыхающих в своих здравницах

19:30 29.11.2019   Крым

Сеть санаториев «Курорты Крыма» инвестировала в свои проекты в республике свыше 210 млн рублей и приняла на отдых и оздоровление более 36 тысяч человек.

 Об этом сообщила пресс-служба сети санаториев, пишет Крыминформ.

«Насыщенный успешный год. Нам удалось выполнить все поставленные задачи - общий объём инвестиций в этом году превысил 210 млн рублей, мы провели полную реконструкцию и открыли уникальный объект «Дача Рахманинов», аналогов которому нет не только в Крыму, но и в Европе. Мы частично отремонтировали номерной фонд и обновили техническую базу. А самым важным достижением этого года можно смело назвать снижение среднего возраста отдыхающих и увеличение количества отдыхающих с детьми. Мы увеличили загрузку санаториев в этом году почти на 20% по сравнению с прошлым годом и приняли более 36 000 гостей. На сегодняшний день практически сформирован подробный план на следующий год, с удовольствием поделимся результатами по его окончании», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сеть санаториев «Курорты Крыма» приняли участие в престижном международном туристском форуме SIFT в Сочи. Форум объединил более 200 компаний со всей России, его посетили более 4 тысяч человек. В рамках мероприятия «Курорты Крыма» получили награды за высокий профессионализм и эффективную работу в сфере внутреннего и въездного туризма.

«Курорты Крыма» в 2019 году побили прошлогодние рекорды по загрузке здравниц: средний процент нагрузки на номерной фонд сети санаториев на Южном берегу Крыма летом составил больше 90%. Кроме того, сеть санаториев ведет планомерную работу по обеспечению круглогодичного отдыха в своих здравницах.

В частности, была организована работа с учащимися, чтобы детям не пришлось прерывать учебный процесс, а родителям было легче выбрать время отдыха, не подстраиваясь под школьные каникулы. Кроме того, «Курорты Крыма» первыми в Крыму внедрили программу бронирования «Открытый юг» для увеличения загрузки здравниц в межсезонье.

Сеть санаториев также отметила снижение среднего возраста отдыхающих в своих санаториях, которые традиционно пользуются спросом у возрастной аудитории. Так, доля детей в возрасте до 18 лет увеличилась почти до 27%, а доля людей старше 60 сократилась до 16,5%. «Курорты Крыма» также регулярно проводили спортивные мероприятия, в частности, турнир по дзюдо среди девочек школьного возраста.

Главным достижениям сезона «Курорты Крыма» считают открытие 15 августа нового  пятизвездочного бутик-отеля «Дача Рахманинов». Отдыхающим доступны 14 уникальных номеров класса «люкс», парковая территория площадью 2,5 га и ресторан под управлением итальянского шеф-повара Стефано Зафрани.

В этом году «Курорты Крыма» также приняли участие в ряде региональных и крупных международных выставках, рассказав о своих успехах и получив награды на форумах «Открытый Крым», «Здравница – 2019», «Отдых Leisure» и других.

С 2018 года сеть «Курорты Крыма» объединяет южнобережные здравницы «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», «Морской Прибой». В августе 2019 года сеть пополнилась новым объектом категории 5 звезд «Дача Рахманинов». Общее количество мест в объектах сети – более 2,3 тысячи. Отели и санатории находятся под управлением УК «Визант Групп», которую возглавляет Денис Козорез.



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