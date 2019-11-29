Завтра, 30 ноября, авиакомпания Turkish Airlines возобновит рейсы по маршруту Стамбул - Одесса.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Украинскую туристическую газету.

Согласно сообщению перевозчика, рейсы будут выполняться в соответствии с ранее утвержденным зимним расписанием.

Решение о временном прекращении полетов было принято после инцидента, произошедшего 21 ноября: самолет Turkish Airlines в условиях сильного бокового ветра после приземления слегка выкатился за пределы ВПП и сломал переднюю стойку шасси. Эвакуация воздушного судна с ВПП аэропорта потребовала доставки дополнительного оборудования из Турции, из-за чего воздушная гавань была закрыта весь следующий день.

Boeing 737 получил серьезные повреждения носовой части. В результате дальнейшая эксплуатация самолета оказалась невозможной.

Ранее авиакомпания заявляла, что возобновит полеты 1 декабря.

Также напомним, что с 26 ноября 2019 года, рейсы по маршруту Стамбул-Одесса отменила авиакомпания Atlas Global.