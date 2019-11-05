У п'ятницю, 29 листопада, Апеляційний суд Данії надійшла скарга на дозвіл Данської енергетичного агентства по маршруту прокладки газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомила представник Данської енергетичного агентства Еллен Эвиг Йохенсен у відповідь на запит російських журналістів, пише ZN,UA.

"Одна скарга щодо проекту Nord Stream 2 була подана в межах строків для подання апеляцій", - зазначила вона.

Раніше представник відомства пояснила, що скарга зазвичай не призупиняє рішення по справі. Вона також додала, що в середньому рада приймає рішення протягом 17 місяців - це середній показник на жовтень 2019 року.



28 листопада, Адміністративний суд федеральної землі Саксонія відхилив чотири позови, які, в разі схвалення, могли заблокувати будівництво газопроводу Eugal – відгалуження газопроводу "Північний потік 2" до кордону з Чехією через територію Німеччини.

Перед цим Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2". Газопровід пройде на Південний Схід від острова Борнхольм. Данія була останньою європейською державою, яка блокувала будівництво газопроводу в своїх територіальних водах.

Морський газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 млрд куб. м на рік має бути прокладено від компресорної станції "Слов'янська" у Кінгісепському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Засновником і власником контрольного пакета акцій акціонерного товариства "Північний потік-2" є російський газовий монополіст "Газпром".