Підконтрольний Росії "Ленінський районний суд" окупованого Севастополя заарештував жительку міста, яку ФСБ затримала нібито за шпигунство на користь України, повідомили у пресслужбі "суду".

Жінці інкримінують державну зраду, пише ZN,UA.

"27 листопада в результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками ФСБ Росії затримана мешканка Севастополя, підозрювана у вчиненні державної зради (стаття 275 Кримінального кодексу РФ). В цей же день Ленінським районним судом стосовно неї обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці, тобто з 26 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до російського кримінального кодексу, за яким незаконно судять жителів Криму, за державну зраду загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.

Нагадаєм, у ФСБ РФ заявили про те, що їх співробітники затримали в окупованому Росією Севастополі росіянку, яку підозрюють у шпигунстві на користь Міністерства оборони України. Зазначимо, що в російській спецслужбі не називають імен затриманих. Тому, коли ФСБ заявляє про затримання громадян України на адмінкороні з анексованим Кримом, українські прикордонники не можуть ідентифікувати їх особу.

Раніше повідомлялося, що співробітники Прикордонного управління ФСБ РФ в анексованому Криму примушують українців, які регулярно відвідують півострів, на пункті пропуску "Джанкой" давати згоду на конфіденційне співробітництво. Як з'ясувала контррозвідка СБУ - основне завдання, яке ставить російська спецслужба, збір інформації стосовно співробітників СБУ, прикордонників та військовослужбовців ЗС України, що виконують завдання поблизу адміністративного кордону з Кримом.

Окрім того, за даними розвідки, так звані "спецслужби" бойовиків тимчасово окупованих територій вербують українців із колоній на окупованих територіях Донбасу, яких передають в пенітенціарні установи на підконтрольній території.