Министерство обороны России сформировало специальный взвод, в который вошли 30 “универсальных офицеров”, прошедших жесткий отбор в рамках экспериментальной программы, созданной на основе сирийского опыта.

Об этом сообщили в военном ведомстве, пишет ghall.com.

Согласно сообщению Минобороны, в ходе экспериментальной программы дополнительной подготовки офицеров ВС России, проводившейся на полигонах военных округов и Северного флота, был проведен конкурсный отбор по специальной методике.

Участниками программы стали не только молодые офицеры, но и командиры, уже имеющие опыт руководства подразделениями. Всего из 4,5 тысяч участников были отобраны 30 офицеров, из которых сформировали особую группу.

В военном ведомстве пояснили, что офицеры, вошедшие в данное подразделение прошли специальную подготовку, включающую в себя десантную и горную подготовку, переправы через водные преграды, организацию засад, использование беспилотников и различного транспорта. Военнослужащие освоили различные виды стрелкового оружия, минометов и артиллерии.

Также сообщается, что подведение итогов экспериментальной программы дополнительной подготовки офицеров и награждение отличившихся будет проведено в морском культурном центре города Новороссийск.

О задачах, которые будут возложены на данное подразделение ничего не сообщается.