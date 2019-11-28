В России создали первый взвод спецназначения из “универсальных офицеров”

18:30 29.11.2019   Россия

Министерство обороны России сформировало специальный взвод, в который вошли 30 “универсальных офицеров”, прошедших жесткий отбор в рамках экспериментальной программы, созданной на основе сирийского опыта. 

Об этом сообщили в военном ведомстве, пишет ghall.com

Согласно сообщению Минобороны, в ходе экспериментальной программы дополнительной подготовки офицеров ВС России, проводившейся на полигонах военных округов и Северного флота, был проведен конкурсный отбор по специальной методике. 

Участниками программы стали не только молодые офицеры, но и командиры, уже имеющие опыт руководства подразделениями. Всего из 4,5 тысяч участников были отобраны 30 офицеров, из которых сформировали особую группу. 

В военном ведомстве пояснили, что офицеры, вошедшие в данное подразделение прошли специальную подготовку, включающую в себя десантную и горную подготовку, переправы через водные преграды, организацию засад, использование беспилотников и различного транспорта. Военнослужащие освоили различные виды стрелкового оружия, минометов и артиллерии. 

Также сообщается, что подведение итогов экспериментальной программы дополнительной подготовки офицеров и награждение отличившихся будет проведено в морском культурном центре города Новороссийск. 

О задачах, которые будут возложены на данное подразделение ничего не сообщается.



Ще на цю тему:

09:00 29.11.2019
ЮВО: Минобороны РФ сформировало новую дивизию в Ростовской области
16:15 22.10.2019
Російську морську піхоту реформують в експедиційні сили
18:15 02.10.2019
В общевойсковой армии Западного военного округа создано три новых полка
11:54 01.10.2019
Путин подписал указ о призыве в армию 132 тыс. человек
12:15 20.09.2019
В России ужесточают контроль за призывниками
19:15 01.07.2019
ЮВО: Военный комиссариат впервые направил на военную службу призывника-юнармейца
19:10 18.06.2019
Россия выработает новую теорию ведения войн - министр обороны
20:45 29.05.2019
В Росии закрывают завод монополиста по производству микроэлектронных устройств для оборонки
12:01 15.05.2019
У Росії виникли великі проблеми, які сильно вдарять по армії
20:15 14.05.2019
В ЮВО сформировано 15 отрядов "для ликвидации возможных ЧС"
12:01 17.04.2019
Водолазы обследуют дно акватории в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии в Махачкале
11:41 15.03.2019
В России решили возродить военно-политическую академию
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:30 29.11.2019
Правящая партия Азербайджана распустит парламент
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 29.11.2019
Греция названа худшей страной Европы по финансовому благополучию
18:00 27.11.2019
В Греції стався потужний землетрус
15:00 27.11.2019
Греция и Италия будут сотрудничать в области энергетики
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 29.11.2019
Во время протестов в Грузии задержаны лидеры оппозиции
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
12:45 28.11.2019
Під парламентом Грузії сталися затримання і сутички з поліцією
18:30 27.11.2019
Грузія на пів року стає головуючою державою у Раді Європи
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:45 28.11.2019
На кордоні з Молдовою затримали чоловіка зі шпигунським обладнанням
18:45 26.11.2019
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
Всі новини країни
Россия Россия
20:15 29.11.2019
"Аэрофлот" планирует получить пять SSJ-100 до конца 2019 года
19:00 29.11.2019
У Данії оскаржили дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"
18:30 29.11.2019
В России создали первый взвод спецназначения из “универсальных офицеров”
18:15 29.11.2019
Росморпорт провел дноуглубительные работы на перекате Донецкий / Карта
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
Всі новини країни
Турция Турция
20:30 29.11.2019
Представлен первый собранный в Турции вертолёт Black Hawk / Фото
19:15 29.11.2019
Turkish Airlines завтра возобновит полеты в Одессу
17:30 29.11.2019
Турция сменила послов в 16 странах мира
19:30 28.11.2019
Глава МЗС Туреччини назвав Макрона "покровителем терористів"
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 29.11.2019
Окупанти відправили двох кримських татар на примусову психіатричну експертизу
21:00 29.11.2019
Крымский курорт Mriya Resort & SPА признан лучшим в мире
20:45 29.11.2019
Бабін: Спецслужби РФ проводять у Женеві новий фейковий антиукраїнський захід
20:00 29.11.2019
В Росгвардии заявили, что "Артек" плохо защищен от террористов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд