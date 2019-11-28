В России создали первый взвод спецназначения из “универсальных офицеров”
|18:30 29.11.2019
|Россия
Министерство обороны России сформировало специальный взвод, в который вошли 30 “универсальных офицеров”, прошедших жесткий отбор в рамках экспериментальной программы, созданной на основе сирийского опыта.
Об этом сообщили в военном ведомстве, пишет ghall.com.
Согласно сообщению Минобороны, в ходе экспериментальной программы дополнительной подготовки офицеров ВС России, проводившейся на полигонах военных округов и Северного флота, был проведен конкурсный отбор по специальной методике.
Участниками программы стали не только молодые офицеры, но и командиры, уже имеющие опыт руководства подразделениями. Всего из 4,5 тысяч участников были отобраны 30 офицеров, из которых сформировали особую группу.
В военном ведомстве пояснили, что офицеры, вошедшие в данное подразделение прошли специальную подготовку, включающую в себя десантную и горную подготовку, переправы через водные преграды, организацию засад, использование беспилотников и различного транспорта. Военнослужащие освоили различные виды стрелкового оружия, минометов и артиллерии.
Также сообщается, что подведение итогов экспериментальной программы дополнительной подготовки офицеров и награждение отличившихся будет проведено в морском культурном центре города Новороссийск.
О задачах, которые будут возложены на данное подразделение ничего не сообщается.
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