ФГУП "Росморпорт" впервые провело ремонтные дноуглубительные работы на перекате "Донецкий".

Об этом сообщает пресс-служба унитарного предприятия, пишет sudostroenie.info.



В основу проектной документации по производству дноуглубительных работ на р. Дон легли результаты научно-исследовательской работы, выполненной по заказу "Росморпорта" в 2018 году.



Проведенные работы позволили увеличить ширину судового хода на перекате Донецкий от 124 до 242 м и глубины до 4 м. Работы выполнялись земснарядом Кубань-2, тремя грунтоотвозными шаландами, а также завозчиком якорей.



Ранее движение судов на перекате Донецкий было ограниченно проходной осадкой 3,5 м, ширина судового хода составляла 50-100 м. Данное обстоятельство могло привести к ограничению двухстороннего движения на реке.



На 2020 год запланирована разработка РКД по дноуглубительным работам на судоходных участках реки от морского порта Азов до 3 147 км и от 3142,4 км до пос. Аксай.







Фото: ФГУП "Росморпорт"