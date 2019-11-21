Сотрудники налоговой службы оккупированного Крыма при проведении контрольных мероприятий в крымском Парке львов «Тайган» установили факты неоприходования выручки в кассу предприятия.

Об этом сегодня сообщила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по оккупированному Крыму Татьяна Трипотень, пишет Крыминформ.

«Налоговой службой Республики Крым при проведении контрольных мероприятий в крымском Парке львов «Тайган» установлены факты неоприходования выручки в кассу предприятия, – сообщила она. – По итогам проверки налогоплательщиком дополнительно включено в налогооблагаемый доход около 11,3 млн рублей. Только в период проведения хронометража месячная выручка выросла в 1,5 раза и составила более 20 млн рублей. Дополнительно государственная казна получила 1 млн рублей налога на прибыль».

По результатам проверки владелец парка «Тайган» Олег Зубков и его организация привлечены к административной ответственности по статьям 14.5 (Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации, либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники) и 15.1(Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов) КоАП РФ.

Ранее, т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов сообщил, что налоговая проверка выявила факты сокрытия выручки владельцем крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олегом Зубковым на сумму в 20 млн рублей. И это данные только за июль 2019 года.

Аксёнов также высказался по поводу информационной кампании, которую развернул Зубков и его сторонники. "Глава Крыма" сообщил, что оккупационные власти могут инициировать судебные разбирательства по фактам клеветы в адрес государственных структур со стороны защитников Зубкова.