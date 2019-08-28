На території держстивідора «Южний» зупинили незаконне будівництво зернового терміналу

17:45 29.11.2019   Одесская обл.

Прокуратура Одеської області спрямувала до суду позов про скасування містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на території ДП «Морський торговельний порт (МТП) «Южний». 

Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області, пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, приватне підприємство планувало будівництво зернового терміналу на земельній ділянці площею понад 9 га, який є державною власністю, належить ДП «МТП «Южний» і не призначений для цих цілей.

«Порти Півдня України мають стратегічне значення для розвитку транспортної та транзитної системи країни. Отже, збереження земель цієї категорії і будівництво на них об'єктів державної форми власності є пріоритетним», — зазначила прес-служба.

За даними регіональних ЗМІ, ідеться про компанію «Блек Сі Грейн Термінал», яка планувала будівництво зернового терміналу на цій земельній ділянці. До лютого поточного року компанія мала назву «Причали Комінтерну». Компанія входить до холдингу «Портінвест».



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