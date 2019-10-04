Турция сменила послов в 16 странах мира
|17:30 29.11.2019
|Турция
Турция сменила послов в 16 странах мира.
Соответствующий указ за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в пятницу, 29 ноября, в официальном вестнике правительства Турции – Resmi Gazete, пишет Анадолу.
Назначены новые главы диппредставительств в Иордании, Гватемале, Туркменистане, Алжире, Шри-Ланке, Беларуси, Эстонии, Чаде, Доминиканской Республике, Чили, Вьетнаме, Бангладеш, Казахстане, Северной Македонии, Гамбии и Габоне.
Диппредствительство в Минске возглавит Мустафа Озджан, который сменит на этом посту Кезбан Нилвану Дараму.
Послом Турции в Туркменистане назначен Тоган Орал. Ранее эту должность занимал Мустафа Капуджу.
Посольством в Нур-Султане будет руководить Уфук Экиджи. Ранее послом в Казахстане был Невзат Уянык.
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