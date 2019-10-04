Турция сменила послов в 16 странах мира

17:30 29.11.2019   Турция

Турция сменила послов в 16 странах мира.

Соответствующий указ за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в пятницу, 29 ноября, в официальном вестнике правительства Турции – Resmi Gazete, пишет Анадолу.

Назначены новые главы диппредставительств в Иордании, Гватемале, Туркменистане, Алжире, Шри-Ланке, Беларуси, Эстонии, Чаде, Доминиканской Республике, Чили, Вьетнаме, Бангладеш, Казахстане, Северной Македонии, Гамбии и Габоне.

Диппредствительство в Минске возглавит Мустафа Озджан, который сменит на этом посту Кезбан Нилвану Дараму.

Послом Турции в Туркменистане назначен Тоган Орал. Ранее эту должность занимал Мустафа Капуджу.

Посольством в Нур-Султане будет руководить Уфук Экиджи. Ранее послом в Казахстане был Невзат Уянык.



Ще на цю тему:

19:30 28.11.2019
Глава МЗС Туреччини назвав Макрона "покровителем терористів"
11:45 12.11.2019
Рада ЄС затвердила механізм санкцій проти Туреччини за буріння на шельфі Кіпру
12:45 04.11.2019
Туреччина вимагає від ФРН забрати 20 німецьких бойовиків-ісламістів
19:55 12.10.2019
Фрегат ВМС Франції прямує до берегів Кіпру, де Туреччина веде бурові роботи
10:40 09.10.2019
Парламент в Анкарі дав "зелене світло" наступу турецьких сил у Сирії
16:45 07.10.2019
Президент Туреччини Ердоґан розпочав дводенний візит до Сербії
10:45 07.10.2019
Президент Туреччини повідомив про запрошення в Білий дім на переговори щодо Сирії в листопаді
08:45 07.10.2019
Туреччина стягує війська і техніку до кордону з Сирією
15:45 04.10.2019
Кіпр вимагає у Туреччини припинити порушувати його суверенні права
12:45 04.10.2019
Євросоюз готовий допомогти Туреччині з мігрантами
16:41 03.10.2019
Туреччина оштрафувала Facebook за витік особистих даних користувачів
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:30 29.11.2019
Правящая партия Азербайджана распустит парламент
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 29.11.2019
Греция названа худшей страной Европы по финансовому благополучию
18:00 27.11.2019
В Греції стався потужний землетрус
15:00 27.11.2019
Греция и Италия будут сотрудничать в области энергетики
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
12:45 28.11.2019
Під парламентом Грузії сталися затримання і сутички з поліцією
18:30 27.11.2019
Грузія на пів року стає головуючою державою у Раді Європи
17:00 27.11.2019
Стало известно, когда восстановят авиасообщение между Россией и Грузией
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:45 28.11.2019
На кордоні з Молдовою затримали чоловіка зі шпигунським обладнанням
18:45 26.11.2019
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
Всі новини країни
Россия Россия
18:15 29.11.2019
Росморпорт провел дноуглубительные работы на перекате Донецкий / Карта
17:00 29.11.2019
Черноморский флот в 2019 году выполнено более 30 ракетных стрельб
14:15 29.11.2019
Корабли Черноморского флота в 2019 году совершили более 50 заходов в порты иностранных государств
13:00 29.11.2019
ЮВО: На Кубани военные полицейские противодействовали условным диверсантам
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
Всі новини країни
Турция Турция
17:30 29.11.2019
Турция сменила послов в 16 странах мира
19:30 28.11.2019
Глава МЗС Туреччини назвав Макрона "покровителем терористів"
15:30 28.11.2019
Підхід НАТО до захисту Балтії має бути таким же, як і до захисту Туреччини - МЗС
21:10 27.11.2019
Столтенберг прокомментировал отказ Турции поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики
Всі новини країни
Украина Украина
18:00 29.11.2019
Оккупанты продолжают "трясти" крымский парк львов «Тайган»
17:45 29.11.2019
На території держстивідора «Южний» зупинили незаконне будівництво зернового терміналу
16:45 29.11.2019
ЮВО: Для российских военных построят семь домов под Симферополем
16:30 29.11.2019
ЮВО: Почти 50 новобранцев отправились на службу в спортивную роту со сборного пункта в Севастополе
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд