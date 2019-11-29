Чубаров: Мовчання про Крим у Парижі буде як подарунок для Путіна

16:15 29.11.2019   Крым

Якщо президент Володимир Зеленський не вимагатиме повернути Крим Україні на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня, президент Росії може сприйняти це як згоду на анексію.

Про це голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, розповів в інтерв'ю "Голосу Америки", пише Європейська правда.

"У нас є велика тривога з цього приводу. Якщо ще в жовтні президент України Володимир Зеленський говорив про те, що в ході зустрічі "Нормандське четвірки" він обов'язково скаже про необхідність повернення як Криму, так і Донбасу, то останнім часом в його риториці слово "Крим" у зв'язку з "Нормандською зустріччю" зникло.

І ми це відзначаємо з великою тривогою, тому що розуміємо, що під тиском різних обставин, у тому числі й очікувань наших західних партнерів, зокрема, Макрона та Меркель, і в контексті актуалізації питання про транзит російського газу через Україну, можливо, пан Зеленський не готовий виконати свою обіцянку.

Нас це дуже хвилює, тому що ми розуміємо, що сама по собі відсутність згадки Криму, замовчування про Крим Путіним буде сприйматися як подарунок, як згода на те, щоб йому далі вже максимально закріплювати за собою Крим.

І навіть якщо хтось буде заперечувати, то він буде посилатися на цю зустріч і говорити: "Слухайте, ви ж самі цього особливо й не хотіли". Ми намагаємося донести свою точку зору і президенту Зеленському", -  сказав Чубаров.

Чубаров вважає, що треба звертатися до партнерів України – президента Франції Еммануеля Макрона й канцлера Німеччини Ангели Меркель. На його думку, можна запропонувати західним політикам "просту формулу", яку озвучив колишній кримський політв'язень Олег Сенцов: думаючи про дружбу з Росією і Володимиром Путіним, згадувати про 13 тисяч загиблих в Україні та утиски кримських татар.

Лідери "нормандської четвірки" - України, Росії, Німеччини й Франції – після довгої перерви в переговорах зустрінуться у Парижі 9 грудня.

"Нормандський формат" передбачає обговорення питань вирішення конфлікту на сході України й фактичне повернення Донбасу у склад України.

Питання повернення анексованого Криму російська сторона відмовляється обговорювати в будь-якому з форматів переговорів – і в мінському, і в нормандському, і при двусторонніх контактах.



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