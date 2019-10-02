ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы

17:15 29.11.2019   Армения

На российской военной базе в Армении завершилась плановая замена более 1,5 тысяч военнослужащих, проходящих службу по призыву.

В мотострелковом и авиационном соединениях новобранцев ввели в строй и распределили по должностям в подразделения авиации, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, инженерно-саперное, материально-техническое, противовоздушной обороны, разведки, связи, снайперов, пишет пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащих разместили в солдатских общежитиях-казармах, оснащенных классами боевой подготовки, спортивными залами, душевыми кабинами, комнатами психологической разгрузки и чайными. Вещевое, продовольственное и денежное довольствие обеспечивается своевременно по нормам с повышенными коэффициентами, применяемыми в регионе прохождения службы.

В настоящее время новобранцы проходят специальный курс общевойсковой подготовки по изучению теоретических основ тактики и действий на учебном поле, тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, требований общевоинских уставов ВС РФ и предметов специальной подготовки.

По окончании замены общая численность военной базы в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах осталась без изменений.



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