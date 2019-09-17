Черноморский флот в 2019 году выполнено более 30 ракетных стрельб
|17:00 29.11.2019
|Россия
Боевыми расчётами кораблей и береговых противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота России было выполнено более 30 ракетных стрельб по морским, береговым и воздушным целям.
Об этом рассказал командующий Черноморским флотом страны-агрессора вице-адмирал Игорь Осипов, в 2019 году. Этот показатель превышает результаты прошлого года на 50%, пишет пресс-служба МО России.
Особо отмечены экипажи кораблей и подводных лодок, ими было произведено 5 стрельб крылатыми ракетами по морским и береговым целям, причём 3 стрельбы провели носители высокоточного оружия ракетного комплекса «Калибр» - малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» и подводная лодка «Колпино».
Все ракетные пуски выполнены со 100% успехом, попадание в мишенные позиции было зафиксировано и подтверждено средствами визуального контроля (беспилотными летательными аппаратами) – добавил вице адмирал Игорь Осипов.
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