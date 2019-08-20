В 2020 году ЧФ оккупантов получит еще 16 кораблей и судов обеспечения

15:15 29.11.2019   Крым

До конца 2019 года в состав Черноморского флота ожидается вхождение малого ракетного корабль "Ингушетия", оснащенного комплексом крылатых ракет "Калибр".

Об єтом заявил командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов, пишет Интерфакс.
       
"На завершающей стадии государственных испытаний находится малый ракетный корабль "Ингушетия", оснащенный комплексом крылатых ракет "Калибр", его вхождение в состав ЧФ ожидается в третьей декаде декабря", - сказал Осипов, которого цитирует отдел информационного обеспечения ЧФ.
       
Подводя итоги уходящего года, Осипов напомнил: "В 2019 году в состав флота принято пять новейших кораблей и катеров, в том числе патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", а также три десантных катера. Кроме того, вспомогательный флот пополнился четырьмя новыми судами обеспечения, среди которых морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран".
       
В 2020 году запланирована поставка и приём в состав флота еще 16 кораблей и судов обеспечения, подчеркнул командующий.
       
Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей").
       
В ноябре 2018 года в Джанкое на севере оккупированного Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной.
       
Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.
       
В Минобороны РФ заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.
       
Оборону оккупированного Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".
       
Черноморский флот России за последние годы получил несколько новых кораблей, шесть дизель-электрических подлодок, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".



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