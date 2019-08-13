Более 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Черноморского флота страны-агрессора выполняли задачи боевой службы в Чёрном море и в дальней морской зоне.

Об этом, подводя итоги учебного года по наплаванности корабельного и судового состава Черноморского флота, сообщил командующий объединением вице-адмирал Игорь Осипов, сообщает пресс-служба МО России.

Общая наплаванность корабельных сил за этот период составила порядка 4500 ходовых суток, экипажи надводных кораблей и подводных лодок прошли более 237 тысяч морских миль в Чёрном и Средиземном морях, Атлантическом и Индийском океанах. При этом корабли совершили более 50 деловых заходов в порты Греции, Турции, Египта, Алжира, Кипра, Сирийской Арабской Республики, Омана, Джибути, Йемена и Пакистана, подчеркнул командующий.

В процессе подготовки к несению боевой службы экипажи кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения отработали и успешно сдали порядка 140 курсовых задач.

В ходе проведения мероприятий боевой подготовки корабельные силы, отрабатывали элементы развертывание сил, проводку кораблей за тралами, поиск и уничтожение кораблей и подводных лодок условного противника в различных морских районах, нанесение ракетных ударов по морским и береговым целям, отражение атак средств воздушного нападения противника и мероприятия противоподводно-диверсионной обороны кораблей.