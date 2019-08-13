Корабли Черноморского флота в 2019 году совершили более 50 заходов в порты иностранных государств
|14:15 29.11.2019
|Россия
Более 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Черноморского флота страны-агрессора выполняли задачи боевой службы в Чёрном море и в дальней морской зоне.
Об этом, подводя итоги учебного года по наплаванности корабельного и судового состава Черноморского флота, сообщил командующий объединением вице-адмирал Игорь Осипов, сообщает пресс-служба МО России.
Общая наплаванность корабельных сил за этот период составила порядка 4500 ходовых суток, экипажи надводных кораблей и подводных лодок прошли более 237 тысяч морских миль в Чёрном и Средиземном морях, Атлантическом и Индийском океанах. При этом корабли совершили более 50 деловых заходов в порты Греции, Турции, Египта, Алжира, Кипра, Сирийской Арабской Республики, Омана, Джибути, Йемена и Пакистана, подчеркнул командующий.
В процессе подготовки к несению боевой службы экипажи кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения отработали и успешно сдали порядка 140 курсовых задач.
В ходе проведения мероприятий боевой подготовки корабельные силы, отрабатывали элементы развертывание сил, проводку кораблей за тралами, поиск и уничтожение кораблей и подводных лодок условного противника в различных морских районах, нанесение ракетных ударов по морским и береговым целям, отражение атак средств воздушного нападения противника и мероприятия противоподводно-диверсионной обороны кораблей.
Ще на цю тему:
Экипаж гидрографического судна ЧФ «Донузлав» возвращается в Севастополь из дальнего похода
Російські військові кораблі пройшли через Босфор у Чорне море
Корабль ЧФ «Василий Быков» возвращается в Севастополь
Построенный для ЧФ тральщик "Владимир Емельянов" приступил к заводским ходовым испытаниям
Патрульный корабль «Василий Быков» возвращается в Черное море после участия в военно-морском параде
У Новороссийской военно-морской базы новый командир