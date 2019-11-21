ЮВО: Для российских военных построят семь домов под Симферополем
|16:45 29.11.2019
|Крым
Минобороны в 2020 году начнет строительство семи многоквартирных домов и двух общежитий для офицеров отдельного соединения береговой обороны в селе Перевальное (Симферопольский район).
Об этом сообщил командующий Черноморским флотом страны-агрессора Игорь Осипов, передает Крыминформ.
«В 2020 году там планируется приступить к строительству для военнослужащих Черноморского флота семи домов в общей сложности на 336 квартир и двух общежитий по 70 комнат в каждом. Проектная документация по этим объектам получила положительное заключение Государственной экспертизы» – цитирует Осипова пресс-служба флота.
Он отметил, что идут работы по обустройству пункта постоянной дислокации соединения береговой обороны. Готовность всех работ 85%. Силами трубопроводного батальона бригады материально-технического обеспечения ЮВО произведен монтаж трубопровода длиной 32 км в село Перевальное.
Кроме того, идет обустройство военно-морской базы в Новороссийске. Строительство общежития для военнослужащих на завершающей стадии и ведется строительство узла связи. Так же проведена реконструкция трех причальных стенок, более чем на 80% выполнено строительство мола с топливными причалами, работы будут завершены в текущем году.
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