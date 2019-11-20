ФСБ задержала в Севастополе гражданку России по подозрению в "шпионаже в пользу Украины"

10:45 29.11.2019   Севастополь

ФСБ задержала гражданку России, которая в Севастополе собирала сведения военного характера для украинских спецслужб. 

Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ, передает Крыминформ со ссылкой на агентство «Интерфакс».

«ФСБ по подозрению в государственной измене в Севастополе задержала гражданку России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера», – сообщили в ЦОС ФСБ.

В отношении задержанной возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 275 УК РФ – государственная измена. Согласно санкции статьи гражданке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.



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