ФСБ задержала в Севастополе гражданку России по подозрению в "шпионаже в пользу Украины"
|10:45 29.11.2019
|Севастополь
ФСБ задержала гражданку России, которая в Севастополе собирала сведения военного характера для украинских спецслужб.
Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ, передает Крыминформ со ссылкой на агентство «Интерфакс».
«ФСБ по подозрению в государственной измене в Севастополе задержала гражданку России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера», – сообщили в ЦОС ФСБ.
В отношении задержанной возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 275 УК РФ – государственная измена. Согласно санкции статьи гражданке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.
Ще на цю тему:
Британские владельцы «Свинки Пеппы» судятся с Крымом
Глава Росгвардии проверил охрану объектов Керченского пролива
Британський аналітичний центр вибачився за помилку із Севастополем
Чубаров прокоментував візит "кримського депутата" на форум ООН
Литва підтримала Україну на тлі рішення Apple щодо Криму
Щодо кризи в_Азовському морі: В Таганрогській затоці Азовського моря розпочався сезон льодових проводок
Право України щодо визначення частотного ресурсу на Донбасі і в Криму підтримали 38 країн
Сайдік сподівається, що скоро відбудеться обмін полоненими
Компанія Apple на території Росії у своїх додатках стала відображати Крим і Севастополь "російською" територією
Крымские ученые разрабатывают "биологическое оружие" для Уганды
МЗС Литви прокоментувло “морську” заяву чотирьох країн