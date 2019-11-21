Политзаключенного Асанова удерживают в спецблоке СИЗО / Фото

16:00 29.11.2019   Крым

Крымскотатарского политзаключенного, фигуранта «дела о так называемом терроризме» (вторая бахчисарайская группа) Марлена Асанова удерживают в спецблоке СИЗО Ростова-на-Дону.

Об этом «Крымской солидарности» сообщила супруга Марлена Асаснова, которая посетила политзаключенного в российском СИЗО, пишет ATR.

«Он сказал, что находится в спецблоке — это помещение, в котором находятся видеокамеры, за ним наблюдают 24 часа в сутки. Размеры камеры очень маленькие, то есть это комнатка 2х3 метра, в которой находятся две койки и очень узкий проем (чтобы один человек прошел, второй должен сесть на кровать и поднять ноги). Я спросила, где они читают намаз, он сказал, что они поднимаются на второй этаж кровати и читают там молитву. На вопрос, огорожен ли у них туалет, он сказал, что там висит простыня, чтобы как-то огородить место», — рассказала она.

Айше Асанова также отметила, что политзаключенных один раз в сутки выводят на часовую прогулку.

«Я спросила: «Двор ли это какой-то, с деревьями?». На что он ухмыльнулся и сказал: «Нет, конечно. Это комната с высокими стенами, где-то 4х4. Мы немножко видим небо там». Гуляем, говорит, именно так, как сидим в камерах (два человека сидим в камере и два человека гуляем). То есть никого из посторонних они не видят. Один раз в неделю их выводят в душевую искупаться. Вот такие условия содержания», — добавила супруга политузника.

Она также сообщила, что у Марлена Асанова в СИЗО появились проблемы со здоровьем, в частности с зубами. Также у него артроз коленного сустава.

Фото Крымская солидарность



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