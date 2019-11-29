На Херсонщині правоохоронці припинили незаконний видобуток надр України окупаційною владою Криму / Фото, відео

10:10 29.11.2019   Херсонская обл.

На Херсонщині правоохоронці припинили незаконний видобуток та використання надр України окупаційною владою Криму.

Встановлено, що окупаційна влада півострову через посадових осіб одного з київських підприємств використовувала насосну станцію, розташовану на території Херсонської області. Відтак станція забезпечувала сировиною завод, розташований на тимчасово окупованій території Криму, пише сайт Національної поліції України

Сума завданих державі збитків становить приблизно 30 мільйонів гривень. Про це сьогодні, 29 листопада, повідомив начальник Головного управління Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі Віталій Стрижак.

За словами Віталія Стрижака, слідчі поліції Криму здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом незаконного видобутку надр на території України.

«Під час досудового розслідування отримано інформацію щодо незаконного використання окупаційною владою півострову Крим через посадових осіб одного з київських підприємств насосної станції, розташованої на території Новотроїцького району Херсонської області. Всупереч діючому законодавству станція забезпечувала сировиною у вигляді кондиційної ропи з озера Сиваш «Кримський содовий завод». Це підприємство здійснює свою діяльність на окупованій території Криму», – повідомив начальник кримської поліції.

Віталій Стрижак додав, що 27 листопада слідчі ГУНП в АР Крим та м. Севастополі спільно зі співробітниками центрального апарату СБУ та прокуратури Криму за участю представників Херсонської обласної державної адміністрації, «Херсонобленерго», а також Представництва президента України в АР Крим провели санкціонований обшук у приміщенні насосної станції.

«Під час проведення слідчих дій було встановлено, що на території насосної станції знаходиться шість промислових насосів, за допомогою яких сировина подається до содового заводу. Також правоохоронці виявили електролінію, яка незаконно подавала електроенергію з окупованого Криму до зазначеної насосної станції», – розповів керівник поліції Криму.

Разом з тим проведено санкціоновані обшуки за місцем фактичного знаходження київського підприємства. В ході слідчих дій вилучено значну кількість документації, створеної представниками Російської Федерації на тимчасово окупованій території.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 441 (Екоцид), ч. 1 ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря), ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Підозрюваним може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.



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