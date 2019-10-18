На Херсонській верфі встановили надбудову майбутнього танкера
|15:30 29.11.2019
|Херсон
На Херсонській верфі SMG завершили виготовлення та встановлення всіх корпусних секцій і блоків для танкера-хімовоза, який будується для голландської компанії VEKA.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства.
Днями 45-тонна секція надбудова була транспортована двома кранами для установки на корпус, після чого фахівці верфі проведуть добудовні та фарбувальні роботи. Спуск судна на воду планується у січні наступного року.
Це вже третій танкер-хімовоз для голландської компанії VEKA Shipbuilding WT B.V, який будує компанія Смарт Мерітайм Груп. Танкер призначений для перевезення нафтопродуктів і хімічних вантажів на внутрішніх водних маршрутах Європи. Вартість контракту складає понад 2 млн євро.
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