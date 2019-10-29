Завершено докову частину ремонту корабля Морської охорони «Миколаєв»
|15:00 29.11.2019
|Украина
На судноремонтному підприємстві ТОВ «ПСК Сервіс» завершено докову частину ремонту корабля «Миколаїв» (BG57) Морської охорони Держпогранслужби.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.
На цьому етапі відновлені пошкоджені ділянки зовнішньої обшивки, відремонтовано гвинто-стернову та дейдвудну системи тощо.
Корабель прибув на ремонт на початку жовтня, а попередній доковий ремонт корабель проходив у 2016 році.
Окрім «Миколаїв» (BG 57) на підприємстві ТОВ «ПСК Сервіс» цього року для ремонту зайдуть, або вже були відремонтовані, кораблі – «Григорій Куроп’ятников» (BG50), «Поділля» (BG 62), та «Павло Державін» (BG 63).
Загальні характеристики корабля «Миколаїв» (BG 57), пр. 205П, шифр «Тарантул»:
Довжина: 39,80 метрів
Ширина: 7,91 метрів
Осадка: 1,96 метрів
Швидкість: 34-36 вузлів
Дальність плавання: 1500 (11.5 вуз), 800 (20 вуз), 500 (35 вуз) миль
Автономність: 10 діб
Озброєння: 2х2 30-мм АУ АК-230
Раніше доковий ремонт завершив корабель морської охорони «Григорій Куроп’ятников» (BG50), проект 1241.2, шифр «Молнія» та корабель Морської охорони ДПСУ «Поділля» (BG-62), проекту 205П, шифр «Тарантул». Також ще триває та не завершено докову частину ремонту корабля «Павло Державін» (BG63), який прибув на підприємство у середині жовтня.
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