С российскими моряками задержанного в порту Варны судна Nika Fortune оказалось не всё так просто, как считалось ранее.

Если верить дипломату Генконсульства РФ в Варне, моряки от помощи диппредставительства отказались, пишут Новости Болгарии.

«Судно Nika Fortune пришло в порт Варны около года назад, капитан судна около месяца назад был в генеральном консульстве и проинформировал о существующих проблемах, однако от конкретной помощи отказался, так как судовладелец периодически переводил суммы, необходимые для содержания экипажа. Первоочередные нужды экипажа обеспечиваются за счёт местных портовых властей. Капитан сообщил, что на данный момент судно не может покинуть Болгарию, так как не имеет необходимых для выхода из порта документов», — проинформировали в генконсульстве.

В среду, 27 ноября, Российский профессиональный союз моряков (РСПМ) на своем сайте сообщил, что «члены экипажа судна Nika Fortune бедствуют в порту Варны почти целый год», на теплоходе остаются трое моряков, которым судовладелец Nika Fortune Shipping SA должен более $130 тыс. Как подчеркнули в РПСМ, «оставшиеся трое моряков — россияне и украинец — не только не получили денег, но и вынуждены жить в крайне тяжелых условиях: на борт не поставляются элементарные средства личной гигиены, судовладелец изредка переводил капитану небольшие суммы на продовольствие только до начала лета».

Отмечается, что обеспечение судна водой и электричеством в настоящее время осуществляется за счет местных портовых властей.

Из-за долгов перед экипажем судно Nika Fortune находится у берегов Болгарии с 5 декабря 2018 года. Ранее судно задерживали в Ростове-на-Дону, где специалисты государственного портового контроля выявили технические неисправности и факты невыплаты зарплаты. Нарушения не были устранены, но судно отправилось в Болгарию, где оно и находится в настоящее время.

Отметим, что судно Nika Fortune является фигурантом "черного списка" BSNews.