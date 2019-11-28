Шведская коллекторская компания Intrum, которая занимается урегулированием долгов и кредитным менеджментом, составила список лучших и худших европейских стран по финансовому благополучию.

Опрос провели в 24 странах, пишет радио Sputnik со ссылкой на "бизнес online".

"У граждан интересовались, вовремя ли они платят по счетам, насколько закредитованы, знакомы ли с финансовой грамотностью и каковы их накопления", – передает портал.

Отмечается, что около 45% респондентов сказали, что их расходы растут быстрее доходов.

В числе лидеров рейтинга оказались Германия, Австрия, Швеция, Швейцария и Финляндия.

Худшей страной Европы по финансовому благополучию оказалась Греция – 24-е место. соседствуют с ней в порядке возрастания Литва, Польша, Латвия, Эстония , Румыния и Португалия.