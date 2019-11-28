Правящая партия Азербайджана приняла решение о роспуске парламента с целью проведения внеочередных парламентских выборов.

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на азербайджанское издание OXU.

“Данное решение обосновано тем, что пятый (действующий) созыв Милли Меджлиса не соответствует политике, проводимой в настоящее время главой государства, и отстает от реформ, осуществляемых в республике в последние месяцы”, – говорится в сообщении.

Планируется, что на завтрашнем заседании парламента будет поднят вопрос о роспуске и принято обращение к президенту о проведении внеочередных парламентских выборов.

Последние выборы в Азербайджане прошли первого ноября 2015 года. Как известно, парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, избранных по мажоритарной системе. В нынешнем созыве заседают 69 депутатов от правящей партии.