Правящая партия Азербайджана распустит парламент
|14:30 29.11.2019
|Азербайджан
Правящая партия Азербайджана приняла решение о роспуске парламента с целью проведения внеочередных парламентских выборов.
Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на азербайджанское издание OXU.
“Данное решение обосновано тем, что пятый (действующий) созыв Милли Меджлиса не соответствует политике, проводимой в настоящее время главой государства, и отстает от реформ, осуществляемых в республике в последние месяцы”, – говорится в сообщении.
Планируется, что на завтрашнем заседании парламента будет поднят вопрос о роспуске и принято обращение к президенту о проведении внеочередных парламентских выборов.
Последние выборы в Азербайджане прошли первого ноября 2015 года. Как известно, парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, избранных по мажоритарной системе. В нынешнем созыве заседают 69 депутатов от правящей партии.
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