На Черноморском флоте полотнище боевого знамени заменили на новый образец / Видео

14:00 29.11.2019   Севастополь

На Черноморском флоте страны-агрессора проведена церемония крепления к древку полотнища Боевого знамени нового образца Крымской военно-морской базы.

Торжественное мероприятие состоялось в драматическом театре Черноморского флота имени Б.А. Лавренёва, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Право крепления полотнища получили 16 военнослужащих Крымской военно-морской базы ЧФ, в том числе командир соединения контр-адмирал Олег Гуринов.

Воинский ритуал вручения боевого знамени ВМБ командующим Черноморским флотом состоится 30 ноября.



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