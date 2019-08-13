На Черноморском флоте полотнище боевого знамени заменили на новый образец / Видео
|14:00 29.11.2019
|Севастополь
На Черноморском флоте страны-агрессора проведена церемония крепления к древку полотнища Боевого знамени нового образца Крымской военно-морской базы.
Торжественное мероприятие состоялось в драматическом театре Черноморского флота имени Б.А. Лавренёва, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Право крепления полотнища получили 16 военнослужащих Крымской военно-морской базы ЧФ, в том числе командир соединения контр-адмирал Олег Гуринов.
Воинский ритуал вручения боевого знамени ВМБ командующим Черноморским флотом состоится 30 ноября.
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