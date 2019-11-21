Чотирьох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» залишили за ґратами

13:30 29.11.2019   Крым

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив під арештом чотирьох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Таким чином, Владлен Абдулкадиров, Меджит Абдурахманов, Енвер Аметов та Ремзі Бекіров залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року.

Адвокат Рустем Кямілев повідомив Крим.Реалії, що засідання відбулося в закритому режимі, однак на виголошення рішення сіді допустили близьких родичів заарештованих.

«Сьогодні (28 листопада) пройшло судове засідання по розгляду наших апеляційних скарг на рішення Київського районного суду Сімферополя про подовження запобіжного заходу нашим підзахисним до 15 лютого 2020 року. Апеляційні скарги суд відхилив і залишив рішення Київського районного суду в силі», – зазначив адвокат.

Кямілев додав, що апеляційну скаргу на подовження арешту Ремзі Бекірову розглянули без участі його підзахисного.

«Суддя розглянув апеляційну скаргу без Ремзі. До початку суду я заявив клопотання, щоб засідання перенесли. В обґрунтуванні я також заявив, що в тому числі не зможу конфіденційно поспілкуватися зі своїм підзахисним, але суддя залишив клопотання без задоволення і вирішив розглядати нашу апеляційну скаргу без Ремзі», – додав Кямілев.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24-х активістів.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один – Раім Айвазов – перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник, його місце перебування невідоме з 27 березня.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму, закликавши до їх негайного звільнення з російського СІЗО. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики Дезіра викликають «подив».



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