С военнослужащими подразделений военной полиции Южного военного округа в Краснодарском крае проведены комплексные тренировки по противодействию диверсантам и охране объектов Минобороны России.

В ходе динамических розыгрышей военные полицейские блокировали и уничтожили условных диверсантов, пытавшихся осуществить проникновение на военные объекты, пишет пресс-служба МО РФ.

При проведении учебного боя в различных условиях были отработаны элементы задержания и конвоирования задержанных лиц.

Также военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по сопровождению воинских колонн и кортежей с высокопоставленными лицами.

Подобные занятия направлены на выработку слаженности действий подразделений военной полиции с применением штатного вооружения, средств защиты и специальных средств.

В ходе мероприятия для создания обстановки, приближенной к реальным боевым действиям, было задействовано значительное количество средств имитации и специальная автомобильная техника военной полиции.