ЮВО: На Кубани военные полицейские противодействовали условным диверсантам
|13:00 29.11.2019
|Россия
С военнослужащими подразделений военной полиции Южного военного округа в Краснодарском крае проведены комплексные тренировки по противодействию диверсантам и охране объектов Минобороны России.
В ходе динамических розыгрышей военные полицейские блокировали и уничтожили условных диверсантов, пытавшихся осуществить проникновение на военные объекты, пишет пресс-служба МО РФ.
При проведении учебного боя в различных условиях были отработаны элементы задержания и конвоирования задержанных лиц.
Также военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по сопровождению воинских колонн и кортежей с высокопоставленными лицами.
Подобные занятия направлены на выработку слаженности действий подразделений военной полиции с применением штатного вооружения, средств защиты и специальных средств.
В ходе мероприятия для создания обстановки, приближенной к реальным боевым действиям, было задействовано значительное количество средств имитации и специальная автомобильная техника военной полиции.
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