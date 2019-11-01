США збільшать фінансування оборонних програм України та Грузії

12:45 29.11.2019   Украина

Пентагон збільшить фінансування програм в Україні і Грузії після скорочення внесків у колективний бюджет НАТО.

Про це в четвер, 28 листопада, повідомило американське агентство CNN, пише ZN,UA.

За словами одного з чиновників Пентагону, в американському оборонному відомстві розглядають можливість витрати зекономлених коштів на інші зусилля США у сфері оборони і безпеки в Європі. Йдеться й про фінансування оборонних програм в Україні і Грузії.

Наголошується, що Білий дім вже погодив з НАТО нову формулу внесків у загальний бюджет альянсу.

Раніше повідомлялося про те, що США виплатять Україні залишки військової допомоги в розмірі 35,2 млн доларів. Тимчасовий повірений у справах США в Україні запевнив, що вже в наступному році обсяги військової допомоги Києву істотно зростуть.

92% всієї військово-технічної допомоги, яку Україна отримала з 2014 року, надійшло саме зі Сполучених Штатів, пише видання.

З початку російської агресії в Донбасі Збройні сили України отримали від Сполучених Штатів Америки майже десять тисяч одиниць військово-технічної допомоги.



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