США збільшать фінансування оборонних програм України та Грузії
|12:45 29.11.2019
|Украина
Пентагон збільшить фінансування програм в Україні і Грузії після скорочення внесків у колективний бюджет НАТО.
Про це в четвер, 28 листопада, повідомило американське агентство CNN, пише ZN,UA.
За словами одного з чиновників Пентагону, в американському оборонному відомстві розглядають можливість витрати зекономлених коштів на інші зусилля США у сфері оборони і безпеки в Європі. Йдеться й про фінансування оборонних програм в Україні і Грузії.
Наголошується, що Білий дім вже погодив з НАТО нову формулу внесків у загальний бюджет альянсу.
Раніше повідомлялося про те, що США виплатять Україні залишки військової допомоги в розмірі 35,2 млн доларів. Тимчасовий повірений у справах США в Україні запевнив, що вже в наступному році обсяги військової допомоги Києву істотно зростуть.
92% всієї військово-технічної допомоги, яку Україна отримала з 2014 року, надійшло саме зі Сполучених Штатів, пише видання.
З початку російської агресії в Донбасі Збройні сили України отримали від Сполучених Штатів Америки майже десять тисяч одиниць військово-технічної допомоги.
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