Объем исковых требований компании Entertainment One UK Ltd к крымским предпринимателям варьируется от 20 до 60 тысяч рублей.

При этом 11 исков касаются оккупированного Севастополя и один — Крыма, пишут Примечания.

В карточках дел пока нет документов, из которых были бы ясны детали иска, однако можно предположить, что речь идет о незаконном использовании товарного знака «Свинка Пеппа» (Peppa Pig), правообладателем которого является британская фирма, а именно — продаже соответствующих игрушек без разрешения.

Все судебные дела в России по искам компании были связаны именно с этим мультипликационным персонажем — среди множества мультимедийных проектов компании лишь «Свинка Пеппа» популярна на территории РФ.

Так, в декабре 2017 года суд по интеллектуальным правам обязал организаторов трех детских спектаклей в Благовещенске выплатить британцам 320 тысяч рублей за то, что персонаж без разрешения использовался в мероприятиях.

Согласно картотеке портала «Электронное правосудие», с 1 января по 27 ноября 2019 года Entertainment One UK Ltd подала 1422 иска к российским предпринимателям.