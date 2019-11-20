Глава Росгвардии Виктор Золотов проверил готовность морских подразделений ведомства по охране объектов в акватории Керченского пролива.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Бригада выступает ключевым звеном в формируемой системе обеспечения безопасности Крымского моста, который стал самым крупномасштабным инфраструктурным проектом, реализованным за последние годы в нашей стране. <...> Войска национальной гвардии со всей ответственностью приступили к реализации задач, ранее не осуществлявшихся силовыми структурами в подобном масштабе", - сказал Золотов, слова которого процитировали в пресс-службе.

Глава ведомства также отметил, что формирование схемы защиты объектов проводится силами федеральных органов исполнительной власти, органами власти оккупированного Крыма и Краснодарского края.

Золотов также вручил боевое знамя отдельной бригаде особого назначения Южного округа, которая выполняет задачи по охране объектов Керченского пролива. По его словам, в 2021 году военнослужащие спецбригады получат более 300 квартир.

"С прошлого года мы уже ведем строительство трех жилых домов в общей сложности на 324 квартиры, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года. Кроме того, в бюджете на следующие три года мы дополнительно предусмотрели ассигнования на аренду жилых помещений для проживания в них военнослужащих бригады. Одной из мер материального стимулирования служит принятое решение о премировании личного состава, принимавшего участие в выполнении отдельных задач по обеспечению безопасности объектов в Керченском проливе. Эти вопросы находятся в зоне повышенного внимания руководства Росгвардии, и я убежден, что предпринимаемые шаги в данном направлении в ближайшее время дадут свои положительные результаты", - сказал Золотов.

В состав специализированной бригады войдут морской отряд Росгвардии, который будет выполнять служебно-боевые задачи в акватории Керченского пролива, в том числе под водой, а также полк войск национальной гвардии РФ, патрульные, оперативные и специальные подразделения, которые будут выполнять служебно-боевые задачи на территории Таманского и оккупированного Керченского полуострова.