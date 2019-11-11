Крилата ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун", сьогодні 28 листопада, успішно пройшла етап випробувань, під час яких здійснила політ на декілька сотень кілометрів за заданим маршрутом та висотах.

Завершення цього етапу означає, що розробка Р-360, як літального апарата, завершено. Про це Defense Express повідомив Генеральний директор - Генеральний конструктор ДККБ "ЛУЧ" Олег Коростельов, передає УНН.

"Ми вперше пролетіли понад 250 км по заданому маршруту та висотах. Тобто можемо сказати, що сьогодні була завершена розробка літального апарату з заданими характеристиками", - заявив Олег Коростельов. Додавши, що на наступному етапі, випробування будуть направлені на бойові характеристики ракети.

Ракета Р-360 має масу 870 кг, масу бойової частини -150 кг, дальність пуску до 280 км, швидкість біля 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м.

Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет (тобто повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 сек. Комплекс може знаходитись на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин.