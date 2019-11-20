Дружина політв'язня, фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Зеврі Абсеїтова після побачення з чоловіком розповіла, що його без пояснення причин помістили в ШІЗО, де він пробув більше місяця.



Про це пише Укрінформ з посиланням на повідомлення у Facebook Кримської солідарністі.

"У ході розмови Зеврі Абсеїтов розповів дружині про те, як проходило його етапування з Ростова у П'ятигорськ, про те як його помістили у ШІЗО, де він пробув більше місяця", - повідомляє Кримська солідарність.

Помістили його туди нібито тому, що "у нього така стаття" і "86 порушень", про які він навіть не знає.

Розповідаючи про умови перебування чоловіка у штрафному ізоляторі, Фатма Абсеїтова зазначила, що "це волога кімнатка десь 1,5 х 1,5 метра, туалет знаходиться там же, ліжко опускається тільки на ніч і ти не маєш права на нього лягти".

Вона також повідомила, що чоловік готує скаргу з приводу того, що його помістили у ШІЗО, оскільки у нього не було жодних порушень з того моменту, як його заарештували.

Фатма розповіла, що перебування в умовах неволі, а також етапування її чоловіка спочатку з Криму в Ростов, звідти у Новочеркаськ, потім у П'ятигорськ, а тепер - у Ставрополь, негативно позначилися на його здоров'ї.

"Стало відомо, що у Зеврі Абсеїтова з'явилися проблеми зі шлунком через неправильне харчування. До свого затримання він уже мав ряд захворювань, у тому числі гіпертонію 2 ступеня, а також проблеми із судинами головного мозку", - розповіла жінка.

На даний момент Абсеїтов відбуває строк у колонії Ставропольського краю, за більш як 800 км від Криму.

Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» (перша бахчисарайська група) Зеврі Абсеїтов до арешту працював стоматологом.

Він був затриманий 12 травня 2016 року в Бахчисараї за обвинуваченням в «участі в терористичній організації» разом з Енвером Мамутовим, Рустемом Абільтаровим і Ремзі Меметовим. Рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду він був засуджений до 9 років позбавлення волі. Вини своєї не визнав, зазначаючи про "політично вмотивований характер" кримінальної справи.