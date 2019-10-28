Активная фаза первых в истории совместных учений боевых кораблей военно-морских сил ЮАР, России и Китая под названием MOSI в четверг стартует у мыса Доброй надежды к югу от Кейптауна.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию южноафриканских ВМС.



"В рамках морской фазы учений MOSI будут проводиться учебные стрельбы, отрабатываться перекрестные посадки палубных вертолетов на корабли, операции по высадке на борт для досмотра, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие", - говорится в сообщении.



В совместных учениях, которые продлятся до 30 ноября на стыке Атлантики и Индийского океана, где проходят важнейшие мировые судоходные пути, будут задействованы российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", китайский ракетный фрегат "Вэйфан", южноафриканский фрегат SAS Amatola, гидрографическое судно SAS Protea и корабль обеспечения SAS Drakensberg.



В первые три дня совместных учений, начавшихся еще 25 ноября, была проведена совместная трехсторонняя штабная работа по проработке элементов взаимодействия кораблей. Экипажи кораблей также провели совместные тренировки.



Накануне в пресс-службе Северного флота сообщили, что экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" готовится к активной фазе трехсторонних российско-китайско-южноафриканских учений.



"Экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов", пребывающий в порту Кейптаун ЮАР, завершает подготовку к практической фазе совместного российско-китайско-южноафриканского военно-морского учения по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности", - сообщили в пресс-службе.



По ее данным, стороны согласовали план организации учений, а также вопросы связи и организации спасения на море. Кроме того, морские пехотинцы отработали эпизод учения по освобождению захваченного судна.



Участники учений отработают противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие.



Крейсер "Маршал Устинов", совершающий дальний поход во главе отряда Северного флота, в который также входят морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406, прибыл в Кейптаун 24 ноября.



Как сообщалось, в октябре нынешнего года два стратегических бомбардировщика ВКС РФ Ту-160 впервые совершили перелет в ЮАР.