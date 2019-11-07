Крупнейший в мире трубоукладчик Pioneering Spirit в ближайшее время начнет прокладывать газопровод "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании.

Об этом сообщает агентство экономической информации "ПРАЙМ", пишет sudostroenie.info.



Помимо Pioneering Spirit, в проекте принимало участие судно Solitaire, которое занималось укладкой участка газопровода длиной 510 км в Швеции. В немецких водах работы велись судном Audacia. Также поток проходит по территории России, Финляндии и Дании.



По словам председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, работы могут занять до пяти недель.





Фото: Nord Stream 2