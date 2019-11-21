В оккупированном Севастополе на сборном пункте военного комиссариата прошла отправка 48 новобранцев-спортсменов для прохождения военной службы по призыву в спортивной роте .

Рота была сформирована на базе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА в Севастополе, пишет пресс-служба Минобороны России.

Будущие военнослужащие получили военную форму и банковские карты для начисления денежного довольствия.

Новобранцы призваны из Краснодарского края, Республик Северного Кавказа, Ростовской области и Ставропольского края и представляют 17 видов спорта, в том числе борьбу, бокс, дзюдо, плавание, лёгкую атлетику и пулевую стрельбу.

1 декабря у памятника Матросу и Солдату в Севастополе состоится торжественная церемония присяги военнослужащих-спортсменов.

Спортивные роты ФАУ МО РФ ЦСКА созданы в целях прохождения военной службы по призыву в условиях непрерывной подготовки спортсменов, включенных в спортивные сборные команды Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пятая спортивная рота филиала ЦСКА в г. Севастополе была сформирована в июле 2019 года. Современная инфраструктура филиала обеспечивают оптимальные условия для подготовки спортсменов.