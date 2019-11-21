ЮВО: Почти 50 новобранцев отправились на службу в спортивную роту со сборного пункта в Севастополе
|16:30 29.11.2019
|Севастополь
В оккупированном Севастополе на сборном пункте военного комиссариата прошла отправка 48 новобранцев-спортсменов для прохождения военной службы по призыву в спортивной роте.
Рота была сформирована на базе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА в Севастополе, пишет пресс-служба Минобороны России.
Будущие военнослужащие получили военную форму и банковские карты для начисления денежного довольствия.
Новобранцы призваны из Краснодарского края, Республик Северного Кавказа, Ростовской области и Ставропольского края и представляют 17 видов спорта, в том числе борьбу, бокс, дзюдо, плавание, лёгкую атлетику и пулевую стрельбу.
1 декабря у памятника Матросу и Солдату в Севастополе состоится торжественная церемония присяги военнослужащих-спортсменов.
Спортивные роты ФАУ МО РФ ЦСКА созданы в целях прохождения военной службы по призыву в условиях непрерывной подготовки спортсменов, включенных в спортивные сборные команды Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации.
Пятая спортивная рота филиала ЦСКА в г. Севастополе была сформирована в июле 2019 года. Современная инфраструктура филиала обеспечивают оптимальные условия для подготовки спортсменов.
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