Росія повинна негайно припинити расову дискримінацію українців та кримських татар у Криму, включаючи придушення української та кримськотатарської мов у сферах освіти, культури, науки, торгівлі та ЗМІ, та виконати відповідний наказ Міжнародного суду правосуддя від 2017 року.

На цьому наголосив експерт Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ) Борис Бабін під час 12-ї сесії Форуму з питань меншин Ради ООН з прав людини, який проходить 28-29 листопада у Женеві, повідомляє власний Укрінформ.

"Ми вимагаємо від Росії негайно припинити расову дискримінацію українців та кримських татар у Криму, включаючи придушення української та кримськотатарської мов у сферах освіти, культури, науки, торгівлі та ЗМІ, виконати наказ Міжнародного суду правосуддя від 2017 року та забезпечити справедливий, практичний, недискримінаційний та прозорий доступ до освіти кримськотатарською та українською мовами в Криму", - заявив Бабін від імені КРЦ під час форуму, головною темою якого є "Освіта, мова і права людини меншин".

Колишній постійний представник президента України в АРК підкреслив, що з початку незаконної окупації та спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Крим) "мовні та освітні права кримських татар та українців у Криму надзвичайно, непропорційно та свавільно обмежені новою де-факто владою". Він повідомив про те, що державні школи та класи з викладанням українською мовою в окупованому Криму були реорганізовані в школи з викладанням російською мовою. "І навіть дві останні школи, де до 2020 року формально навчання мало бути частково українською мовою, наразі навчають учнів лише російською мовою. Кількість шкіл та класів з кримськотатарською мовою навчання також суттєво зменшилася з 2014 року, також існує сильний тиск з боку де-факто влади та керівництва шкіл на батьків учнів не обирати кримськотатарську мову як мову освіти", - заявив він.

За словами Бабіна, українська та кримськотатарська мови в нинішньому Криму використовуються "лише формально, для символічних питань". "Більше того, російська влада фактично заборонила використовувати латинську абетку для кримськотатарської мови, яка більше підходить для цієї фонетичної мови та використовується кримськими татарами в діаспорі і на материковій частині України", - додав він.

Водночас, кримськотатарська мова, як мова корінного народу Криму - кримських татар, знаходиться в небезпечній ситуації і визначена ЮНЕСКО як одна з мов, що перебувають під загрозою зникнення. В Україні ж кримськотатарська мова має статус мови корінного населення України і є офіційно визнаною мовою в Автономній Республіці Крим (Україна).

Експерт вказав на те, що такі дії російської окупаційної влади, які підтверджуються звітами та документами низки міжнародних організацій, порушують багато міжнародних правових актів, включно з відповідними деклараціями ООН.

"Така триваюча російська нелегальна діяльність, яка придушує навчання українською та кримськотарською мовами, також є прямим порушенням положень Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (ICERD), що знайшло свій відгук у справі, ініційованій Україною щодо застосування цієї Конвенції і яка розглядається зараз у Міжнародному суді правосуддя (ICJ)", - заявив він.

Експерт нагадав, що Міжнародний суд у 2017 році зобов’язав Росію забезпечити наявність освіти в Криму українською мовою, однак це не було зроблено РФ, яка лише імітує виконання. "Ми очікуємо справедливого рішення Міжнародного суду у цій справі, в тому числі щодо питання придушення навчання українською та кримськотатарською мовами як інструменту расової дискримінації в сучасному Криму, незаконно окупованому Росією", - заявив він.

Окремо Борис Бабін закликав українську владу "зробити додаткові кроки на підтримку кримськотатарської мови як мови корінних жителів на материку України, включаючи збереження вищої педагогічної освіти для вчителів, підтримку кримськотатарських ЗМІ, шкільної освіти та культури".

"Ми пропонуємо міжнародним установам, урядам інших країн та неурядовим організаціям забезпечити надання Україні та Меджлісу кримськотатарського народу технічну та іншу допомогу для підтримки мови корінних жителів Криму, вимагати від Росії виконання наказу Міжнародного суду і припинити расову дискримінацію українців та кримських татар у Криму, у тому числі забезпечивши справедливий, практичний, недискримінаційний та прозорий доступ до освіти кримськотатарською та українською мовами в Криму", - наголосив експерт КРЦ.