Форум ООН у Женеві: Росію закликали припинити расову дискримінацію в Криму

10:30 29.11.2019   Крым

Росія повинна негайно припинити расову дискримінацію українців та кримських татар у Криму, включаючи придушення української та кримськотатарської мов у сферах освіти, культури, науки, торгівлі та ЗМІ, та виконати відповідний наказ Міжнародного суду правосуддя від 2017 року.

На цьому наголосив експерт Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ) Борис Бабін під час 12-ї сесії Форуму з питань меншин Ради ООН з прав людини, який проходить 28-29 листопада у Женеві, повідомляє власний Укрінформ.

"Ми вимагаємо від Росії негайно припинити расову дискримінацію українців та кримських татар у Криму, включаючи придушення української та кримськотатарської мов у сферах освіти, культури, науки, торгівлі та ЗМІ, виконати наказ Міжнародного суду правосуддя від 2017 року та забезпечити справедливий, практичний, недискримінаційний та прозорий доступ до освіти кримськотатарською та українською мовами в Криму", - заявив Бабін від імені КРЦ під час форуму, головною темою якого є "Освіта, мова і права людини меншин".

Колишній постійний представник президента України в АРК підкреслив, що з початку незаконної окупації та спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Крим) "мовні та освітні права кримських татар та українців у Криму надзвичайно, непропорційно та свавільно обмежені новою де-факто владою". Він повідомив про те, що державні школи та класи з викладанням українською мовою в окупованому Криму були реорганізовані в школи з викладанням російською мовою. "І навіть дві останні школи, де до 2020 року формально навчання мало бути частково українською мовою, наразі навчають учнів лише російською мовою. Кількість шкіл та класів з кримськотатарською мовою навчання також суттєво зменшилася з 2014 року, також існує сильний тиск з боку де-факто влади та керівництва шкіл на батьків учнів не обирати кримськотатарську мову як мову освіти", - заявив він.

За словами Бабіна, українська та кримськотатарська мови в нинішньому Криму використовуються "лише формально, для символічних питань". "Більше того, російська влада фактично заборонила використовувати латинську абетку для кримськотатарської мови, яка більше підходить для цієї фонетичної мови та використовується кримськими татарами в діаспорі і на материковій частині України", - додав він.

Водночас, кримськотатарська мова, як мова корінного народу Криму - кримських татар, знаходиться в небезпечній ситуації і визначена ЮНЕСКО як одна з мов, що перебувають під загрозою зникнення. В Україні ж кримськотатарська мова має статус мови корінного населення України і є офіційно визнаною мовою в Автономній Республіці Крим (Україна).

Експерт вказав на те, що такі дії російської окупаційної влади, які підтверджуються звітами та документами низки міжнародних організацій, порушують багато міжнародних правових актів, включно з відповідними деклараціями ООН.

"Така триваюча російська нелегальна діяльність, яка придушує навчання українською та кримськотарською мовами, також є прямим порушенням положень Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (ICERD), що знайшло свій відгук у справі, ініційованій Україною щодо застосування цієї Конвенції і яка розглядається зараз у Міжнародному суді правосуддя (ICJ)", - заявив він.

Експерт нагадав, що Міжнародний суд у 2017 році зобов’язав Росію забезпечити наявність освіти в Криму українською мовою, однак це не було зроблено РФ, яка лише імітує виконання. "Ми очікуємо справедливого рішення Міжнародного суду у цій справі, в тому числі щодо питання придушення навчання українською та кримськотатарською мовами як інструменту расової дискримінації в сучасному Криму, незаконно окупованому Росією", - заявив він.

Окремо Борис Бабін закликав українську владу "зробити додаткові кроки на підтримку кримськотатарської мови як мови корінних жителів на материку України, включаючи збереження вищої педагогічної освіти для вчителів, підтримку кримськотатарських ЗМІ, шкільної освіти та культури".

"Ми пропонуємо міжнародним установам, урядам інших країн та неурядовим організаціям забезпечити надання Україні та Меджлісу кримськотатарського народу технічну та іншу допомогу для підтримки мови корінних жителів Криму, вимагати від Росії виконання наказу Міжнародного суду і припинити расову дискримінацію українців та кримських татар у Криму, у тому числі забезпечивши справедливий, практичний, недискримінаційний та прозорий доступ до освіти кримськотатарською та українською мовами в Криму", - наголосив експерт КРЦ.



Ще на цю тему:

08:45 29.11.2019
Денисова обсудила с чешским омбудсменом ситуацию с правами человека в Крыму
14:15 26.11.2019
Денісова відреагувала на обрання Росією "омбудсмена" в окупованому Криму
08:30 23.11.2019
Росія визначила, хто буде "омбудсменом" в анексованому Криму
09:45 15.11.2019
Денісова веде переговори про спільний візит в окупований Крим з Міятович
11:45 08.11.2019
Пристайко та Епіфаній обговорили утиски вірян в Криму та ОРДЛО
10:15 07.11.2019
У Берліні розповіли про ситуацію в окупованому Криму
14:45 05.11.2019
Експерт радить більше інформувати світ про порушення прав в окупованому Криму
11:40 24.10.2019
Епіфаній обговорив з Помпео гоніння на вірних в окупованому Криму й ОРДЛО
20:50 16.10.2019
Прокуратура АРК подготовила первый информационный сборник о нарушении прав человека в оккупированном Крыму
10:01 11.10.2019
Треба повернутися до питання уповноваженого у справах кримських татар - Президент
12:21 27.09.2019
Архиепископ Климент обратился за помощью к послу США в решении вопроса о выселении ПЦУ из храма в Крыму
21:40 26.09.2019
Україна в ООН заявила про кричущі порушення прав людини в Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
Всі новини країни
Армения Армения
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
Всі новини країни
Греция Греция
18:00 27.11.2019
В Греції стався потужний землетрус
15:00 27.11.2019
Греция и Италия будут сотрудничать в области энергетики
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
20:45 25.11.2019
Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
12:45 28.11.2019
Під парламентом Грузії сталися затримання і сутички з поліцією
18:30 27.11.2019
Грузія на пів року стає головуючою державою у Раді Європи
17:00 27.11.2019
Стало известно, когда восстановят авиасообщение между Россией и Грузией
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:45 28.11.2019
На кордоні з Молдовою затримали чоловіка зі шпигунським обладнанням
18:45 26.11.2019
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
Всі новини країни
Россия Россия
13:00 29.11.2019
ЮВО: На Кубани военные полицейские противодействовали условным диверсантам
11:30 29.11.2019
Боевые корабли России, Китая и ЮАР начинают первые совместные учения у берегов Африки
11:00 29.11.2019
Трубоукладчик Pioneering Spirit начнёт работу над "Северным потоком - 2" в Дании / Фото
09:30 29.11.2019
Первый "Каракурт" с комплексом "Панцирь-М" готовится к испытаниям
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 28.11.2019
Глава МЗС Туреччини назвав Макрона "покровителем терористів"
15:30 28.11.2019
Підхід НАТО до захисту Балтії має бути таким же, як і до захисту Туреччини - МЗС
21:10 27.11.2019
Столтенберг прокомментировал отказ Турции поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики
17:45 27.11.2019
Oе одна турецька авіакомпанія призупинила польоти в Одесу
Всі новини країни
Украина Украина
12:45 29.11.2019
США збільшать фінансування оборонних програм України та Грузії
12:30 29.11.2019
Британские владельцы «Свинки Пеппы» судятся с Крымом
12:15 29.11.2019
В консульстве РФ заявляют, что моряки задержанного в Варне судна-фигуранта "черного списка" отказались от их помощи
12:00 29.11.2019
Україна випробувала крилату ракету "Нептун" / Відео
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд