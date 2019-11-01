Команда корвета ВМС Франції Commandant Birot, що прибув з дружнім візитом до Одеси, візьме участь у морських тренуваннях типу PASSEX разом з ракетним катером ВМС ЗС України "Прилуки" та інших спільних заходах.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України у Facebook, пише Укрінформ.

"У цьому році представники французьких ВМС вже відвідували Україну. Минулого разу тральщик M653 Capricorn разом з ракетним катером ВМС ЗС України "Прилуки" проводили спільне тренування типу PASSEX в Чорному морі. По закінченню чергового візиту французького військового корабля, також планується проведення тренування даного типу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "під час морських навчань є можливість вдосконалити майстерність та морську виучку особового складу кораблів, обмінятися досвідом з колегами-моряками, які керуються у своїй повсякденній діяльності стандартами НАТО".

Крім того, є можливість відпрацювати навички протиповітряної та протимінної оборони, патрулювання і зв’язку. Ціль тренувань типу PASSEX – довести дії екіпажів кораблів до автоматизму.

Планується, що, крім інших заходів, днями корабель відвідають курсанти Інституту Військово-Морських сил Одеської національної морської академії.

У рамках візиту корабля в місті відбудеться урочисте відкриття пам’ятника на честь французьких льотчиків, що загинули під час Першої світової війни. У деяких заходах візьме участь Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Як повідомлялося, французький військовий корабель перебуватиме в Одесі до 1 грудня.

Легкий корвет F796 Commandant Birot введено до складу ВМС Франції в 1984 році. Його довжина - 80 м, ширина - 10 м, швидкість - 24 вузли, дальність плавання - 4500 миль, екіпаж - 90 осіб. Озброєння: 100-міліметрова корабельна універсальна артустановка 100 mm AA Mle 68; дві 20-мм гармати АА F2; чотири 12,7 мм кулемети; чотири торпедні апарати 550 mm L 5 mod 4; один ПЗРК SIMBAD; чотири ракети Exocet MM40.

Основні завдання - підтримка стратегічних підводних сил ВМС Франції і НАТО, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями.

Фото з сайту Укрінформ