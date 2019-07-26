Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повинна була відвідати Україну в листопаді поточного року, проте на прохання української сторони візит відкладено на 2020 рік.

Про це йдеться в опублікованій в четвер, 28 листопада, заяві адміністрації президента Грузії, пише ZN,UA.

"В листопаді поточного року планувався візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі в Київ, однак через процеси, які розвиваються на Україні, на прохання української сторони візит відкладено на 2020 рік", — сказано в заяві.

В адміністрації також уточнили, що раніше в грузинських ЗМІ поширилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський повинен відвідати Грузію, що не відповідає дійсності.

Президент Зеленський запросив Зурабішвілі в Україну з офіційним візитом під час інавгурації у травні.