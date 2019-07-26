Президент Грузії скасувала візит в Україну
|10:00 29.11.2019
|Грузия
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повинна була відвідати Україну в листопаді поточного року, проте на прохання української сторони візит відкладено на 2020 рік.
Про це йдеться в опублікованій в четвер, 28 листопада, заяві адміністрації президента Грузії, пише ZN,UA.
"В листопаді поточного року планувався візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі в Київ, однак через процеси, які розвиваються на Україні, на прохання української сторони візит відкладено на 2020 рік", — сказано в заяві.
В адміністрації також уточнили, що раніше в грузинських ЗМІ поширилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський повинен відвідати Грузію, що не відповідає дійсності.
Президент Зеленський запросив Зурабішвілі в Україну з офіційним візитом під час інавгурації у травні.
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