Минобороны РФ выступило с предложением доплачивать контрактникам за службу в оккупированном Крыму.

Их зарплата должна быть увеличена на 10% из-за плохого климата и экологии, уверены в ведомстве, пишет ghall.com.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале публикации проектов нормативных правовых актов.

Денежное довольствие военнослужащих, которые служат на аннексированном полуострове по контракту, должно быть увеличено на 10%, так как оккупированный Крым является безводной местностью.

Такой же статус на данный момент имеют некоторые российские районы Дагестана, Калмыкии и Ростовской области.

Ухудшение климата и экологической обстановки в местах дислокации воинских частей в оккупированном Крыму Минобороны РФ связывает якобы с Украиной. Речь в документе идет о прекращении подачи на полуостров воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Соответствующее постановление правительства РФ планируется ввести в силу в апреле 2020 года.

Помимо безводных территорий, контрактнику могут увеличить зарплату, если он служат в высокогорье и в районах Крайнего Севера.