Минобороны РФ увеличит зарплату контрактников в оккупированном Крыму "из-за плохого климата и экологии"

09:45 29.11.2019   Крым

Минобороны РФ выступило с предложением доплачивать контрактникам за службу в оккупированном Крыму. 

Их зарплата должна быть увеличена на 10% из-за плохого климата и экологии, уверены в ведомстве, пишет ghall.com

Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале публикации проектов нормативных правовых актов. 

Денежное довольствие военнослужащих, которые служат на аннексированном полуострове по контракту, должно быть увеличено на 10%, так как оккупированный Крым является безводной местностью. 

Такой же статус на данный момент имеют некоторые российские районы Дагестана, Калмыкии и Ростовской области. 

Ухудшение климата и экологической обстановки в местах дислокации воинских частей в оккупированном Крыму Минобороны РФ связывает якобы с Украиной. Речь в документе идет о прекращении подачи на полуостров воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. 

Соответствующее постановление правительства РФ планируется ввести в силу в апреле 2020 года. 

Помимо безводных территорий, контрактнику могут увеличить зарплату, если он служат в высокогорье и в районах Крайнего Севера.



Ще на цю тему:

21:01 28.11.2019
﻿Полозов: Якщо Україна продовжить відстоювати права у трибуналі, у неї є всі шанси отримати компенсацію за завдану кораблям шкоду
19:01 28.11.2019
Українських моряків можуть залучити в якості свідків в Арбітражному трибуналі - МЗС
08:30 28.11.2019
Україна в ОБСЄ: Збитків на повернених Росією кораблях - більш як на 55 мільйонів
16:30 27.11.2019
Черноморский флот провел итоги деятельности за год
16:15 27.11.2019
Российские военные в 2020 году проведут стратегическое учение "Кавказ"
13:15 27.11.2019
У Росії продовжили розслідування у справі українських моряків - Полозов
15:30 26.11.2019
Подводные лодки оккупантов провели торпедные стрельбы в Черном море
13:30 26.11.2019
Оккупанты весной планируют провести свой «международный трибунал»
10:30 26.11.2019
Муштра вдень і вночі: "Беркут" проводить навчання в окупованому Криму
18:15 25.11.2019
Санкции: Крымская "оборонка" не может обновить производство и заказать детали
15:15 25.11.2019
В Одесі до річниці захоплення моряків показали фільм / Відео
09:00 25.11.2019
Корабли ЧФ России провели учения с ВМС Алжира в акватории Средиземного моря
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
Всі новини країни
Армения Армения
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
Всі новини країни
Греция Греция
18:00 27.11.2019
В Греції стався потужний землетрус
15:00 27.11.2019
Греция и Италия будут сотрудничать в области энергетики
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
20:45 25.11.2019
Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
12:45 28.11.2019
Під парламентом Грузії сталися затримання і сутички з поліцією
18:30 27.11.2019
Грузія на пів року стає головуючою державою у Раді Європи
17:00 27.11.2019
Стало известно, когда восстановят авиасообщение между Россией и Грузией
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:45 28.11.2019
На кордоні з Молдовою затримали чоловіка зі шпигунським обладнанням
18:45 26.11.2019
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
Всі новини країни
Россия Россия
13:00 29.11.2019
ЮВО: На Кубани военные полицейские противодействовали условным диверсантам
11:30 29.11.2019
Боевые корабли России, Китая и ЮАР начинают первые совместные учения у берегов Африки
11:00 29.11.2019
Трубоукладчик Pioneering Spirit начнёт работу над "Северным потоком - 2" в Дании / Фото
09:30 29.11.2019
Первый "Каракурт" с комплексом "Панцирь-М" готовится к испытаниям
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 28.11.2019
Глава МЗС Туреччини назвав Макрона "покровителем терористів"
15:30 28.11.2019
Підхід НАТО до захисту Балтії має бути таким же, як і до захисту Туреччини - МЗС
21:10 27.11.2019
Столтенберг прокомментировал отказ Турции поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики
17:45 27.11.2019
Oе одна турецька авіакомпанія призупинила польоти в Одесу
Всі новини країни
Украина Украина
12:45 29.11.2019
США збільшать фінансування оборонних програм України та Грузії
12:30 29.11.2019
Британские владельцы «Свинки Пеппы» судятся с Крымом
12:15 29.11.2019
В консульстве РФ заявляют, что моряки задержанного в Варне судна-фигуранта "черного списка" отказались от их помощи
12:00 29.11.2019
Україна випробувала крилату ракету "Нептун" / Відео
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд