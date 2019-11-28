Минобороны РФ увеличит зарплату контрактников в оккупированном Крыму "из-за плохого климата и экологии"
|09:45 29.11.2019
|Крым
Минобороны РФ выступило с предложением доплачивать контрактникам за службу в оккупированном Крыму.
Их зарплата должна быть увеличена на 10% из-за плохого климата и экологии, уверены в ведомстве, пишет ghall.com.
Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале публикации проектов нормативных правовых актов.
Денежное довольствие военнослужащих, которые служат на аннексированном полуострове по контракту, должно быть увеличено на 10%, так как оккупированный Крым является безводной местностью.
Такой же статус на данный момент имеют некоторые российские районы Дагестана, Калмыкии и Ростовской области.
Ухудшение климата и экологической обстановки в местах дислокации воинских частей в оккупированном Крыму Минобороны РФ связывает якобы с Украиной. Речь в документе идет о прекращении подачи на полуостров воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.
Соответствующее постановление правительства РФ планируется ввести в силу в апреле 2020 года.
Помимо безводных территорий, контрактнику могут увеличить зарплату, если он служат в высокогорье и в районах Крайнего Севера.
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