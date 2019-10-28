На Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" завершилось строительство малого ракетного корабля "Одинцово" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), МРК готовится к ходовым испытаниям.

Как отметили в пресс-службе верфи, это первый "Каракурт", который вооружили зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", пишет Mil.Press FlotProm.

Сейчас на борту "Одинцово" проходят подготовительные мероприятия для выхода на заводские ходовые испытания (ЗХИ). После завершения докования на "Канонерском судоремонтном заводе", МРК перейдет в Балтийск, где и пройдут ЗХИ.

"Одинцово", третий МРК проекта 22800, заложили на заводе "Пелла" под наименованием "Шквал" 29 июля 2016 года, спустили на воду 5 мая 2018-го. В августе 2019 года флотский источник заявил Mil.Press FlotProm, что швартовные испытания "Одинцово" начнутся в сентябре.

Передача корабля ВМФ России запланирована до конца 2020 года.

МРК "Одинцово" вооружен модернизированной 76,2-мм артустановкой АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М" и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК" (8 ракет). Водоизмещение корабля – 800 тонн, длина корпуса – 67 метров, ширина – 11 метров. Скорость – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток. Энергоустановка МРК – отечественная. В нее входят три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315.