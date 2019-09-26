Закупочная комиссия признала ООО "Энерго-Инж" (Москва) победителем тендера на строительство подстанции 35 кВ "Тяговая" с воздушной линией 35 кВ в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию сайта госзакупок.

Компания заключит контракт с ГУП "Крымэнерго" (Симферополь) на 304,807 млн рублей (с учетом НДС 20%) при начальной (максимальной) цене договора 306,338 млн рублей (с НДС).

Помимо "Энерго-Инж" в объявленном "Крымэнерго" в ноябре запросе предложений участвовало ООО "Комстрой" (Москва). Структура запросила за свои услуги 230,06 млн рублей (с НДС), но набрала меньше баллов в ходе оценки заявки членами закупочной комиссии.

Подстанция "Тяговая" должна быть построена в Ленинском районе на востоке Крыма не позднее конца февраля 2020 года.

Источником финансирования работ являются средства заказчика - "Крымэнерго".

По информации официального сайта "Энерго-Инж", компания работает на рынке электроснабжения с 2010 года. Она занимается строительством "под ключ" трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи (напряжением до 220 кВ), систем автоматизации и диспетчеризации, систем силового электрооборудования и общего электроснабжения.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, бенефициаром "Энерго-Инж" является гендиректор компании Сергей Нелюбин. Выручка компании в 2018 году выросла в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом - до 273,094 млн рублей, чистая прибыль - в 9,5 раза, до 2,629 млн рублей.

"Крымэнерго" - крупнейшая энергетическая компания оккупированного Россией Крыма, создана в апреле 2014 года.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 100% уставного капитала ГУП находятся в собственности Минтопэнерго Крыма.

Предприятие обеспечивает электроэнергией более 800 тыс бытовых абонентов и 23 тыс. юрлиц. На балансе "Крымэнерго" находятся 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, около 8,9 тыс подстанций 6-10-35 кВ и 32,9 тыс км линий электропередачи.