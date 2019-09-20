ЮВО: Минобороны РФ сформировало новую дивизию в Ростовской области

09:00 29.11.2019   Ростовская область

Министерство обороны России 2 декабря завершит формирование 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на сообщении Минобороны РФ.

"Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников примет участие в торжественных мероприятиях по случаю завершения формирования 150-й мотострелковой дивизии", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.
       
Ранее сообщалось, что формирование дивизии окончательно завершится после того, как укомплектуют новый мотострелковый полк и создадут для него инфраструктуру. Об усилении дивизии новым мотострелковым полком российские военные сообщили 1 декабря 2018 года.
       
"Торжественные мероприятия начнутся с вручения командующим 8-й общевойсковой армии Южного военного округа генерал-лейтенантом Андреем Сычевым боевого знамя командиру созданного полка, после чего командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников торжественно откроет объекты инфраструктуры на территории построенной воинской части", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
       
14 сентября 2016 года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов объявил о формировании в составе войск ЮВО новой общевойсковой армии, в состав которой, в частности, вошла новая 150-я мотострелковая дивизия. В состав дивизии вошли мотострелковые, танковые, артиллерийский, зенитный ракетный полки, а также подразделения связи, разведки и материально-технического обеспечения.
       
Управление 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии сформировано в декабре 2015 года. Соединение получило не только номер, но и почётное наименование, а также боевую награду своей знаменитой предшественницы, бойцы которой - младший сержант Михаил Егоров и сержант Мелитон Кантария - первыми водрузили Красное знамя на Рейхстаге в мае 1945 года.
       
Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка войск на Западном стратегическом направлении усиливается за счет формирования трёх новых мотострелковых дивизий с местами дислокации в Смоленской, Воронежской и Ростовской областях.
       
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что две новые дивизии создаются в Западном военном округе и одна в Южном военном округе для противодействия наращиванию сил НАТО у российских границ.
       
В 2014 году в Западном военном округе была воссоздана Первая танковая армия. Войска армии дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях.
      
В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.



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